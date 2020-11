Le fiancé de Matthew Perry: Qui est Molly Hurwitz?

Félicitations à l’ancien copains star Matthew Perry!

L’acteur de 51 ans a révélé qu’il avait récemment proposé à sa partenaire de plus de deux ans, Molly Hurwitz, et elle a dit: « Oui! »

«J’ai décidé de me fiancer», a déclaré Perry dans un communiqué. «Heureusement, je sortais avec la plus grande femme de la planète en ce moment.

Bien que tout le monde connaisse sans aucun doute Matthew Perry grâce à son personnage dans l’une des sitcoms les plus populaires de tous les temps, nous sommes curieux de connaître sa future mariée et tous les détails sur leur relation.

Qui est la fiancée de Matthew Perry, Molly Hurwitz?

Lisez la suite pour tout ce que nous savons sur la future Mme Perry.

Molly Hurwitz est originaire de New York.

Hurwitz, 29 ans, est originaire de la Big Apple et, selon une source, elle n’est pas du tout dans la scène de la fête – ce qui est formidable pour Perry, compte tenu de sa bataille publique de plusieurs années contre la drogue et l’alcool.

« Molly voit Matthew depuis des mois, ils se mélangent dans les mêmes cercles et elle est originaire de New York où ils ont passé du temps ensemble », a déclaré une source en décembre 2019.

Elle est drôle.

« Elle a un sens de l’humour très décalé et ils se sont entendus immédiatement », a ajouté la même source.

« Molly n’est pas intéressée par la célébrité et elle fait rarement la fête, elle a été formidable pour Matthew. Ils ont gardé la relation secrète mais les choses deviennent plus sérieuses », a poursuivi la source.

Hurwitz est également dans l’industrie du divertissement.

Cependant, elle n’est pas une actrice. Elle est une gestionnaire de talents qui travaille pour Zero Gravity Management.

Sa bio Stage32 se lit comme suit: « Molly Hurwitz est directrice et productrice chez Zero Gravity Management, une société de gestion et de production avec plus de 500 clients et plus de 20 productions à leur actif. Née, élevée et formée à New York, Molly a commencé sa carrière dans l’ICM La salle de courrier des agences partenaires, qui, oui, comprenait la livraison du courrier. »

Elle est restée à ses côtés à travers les hauts et les bas.

Après que Perry ait été vu l’air échevelé alors qu’il fumait à l’extérieur d’un restaurant en novembre 2019, une femme mystérieuse – qui a depuis été identifiée comme Hurwitz – l’a réconforté et l’a aidé à rentrer chez lui en toute sécurité.

Apparemment, les paparazzi ont capturé chacun de ses mouvements, qu’il ait mangé et bu sur un stand du restaurant à sa chute en passant par un Uber.

«La fille n’était pas en colère contre lui, mais elle le traitait définitivement avec gentillesse comme si elle savait qu’il était en désordre et voulait s’assurer qu’il rentrait bien à la maison. Il fumait; il [didn’t seem] sobre », a déclaré la même source.

La bonne nouvelle? « [Matthew] n’a pas conduit. La fille lui a offert une voiture, je pense que c’était une Uber. Matthew ne ressentait aucune douleur, [but] il n’avait pas l’air bien du tout, ne semblait définitivement pas se soucier de son apparence ou de quiconque le voyait. C’était un peu triste.

Hurwitz et Perry ont passé Noël ensemble l’année dernière.

Hurwitz a un compte Instagram privé, mais a publié un article sur Perry à Noël 2019, en disant: «Selon l’accord de garde de mes parents, ma mère n’était pas autorisée à avoir un arbre de Noël. Heureusement, il n’y a pas un tel accord pour le petit ami d’une fille, alors Hurwitz obtient un treeeeeeee !!! »

La photo aurait été prise au penthouse de Perry à Los Angeles.

Cependant, Hurwitz a écrit un message quelque peu cryptique encore plus loin en juin 2019 sur son Instagram où elle a partagé une photo du bloc à New York où copains a eu lieu, et a même fait référence au personnage de Perry de la série, avec la légende: «Est-ce qu’il pourrait y avoir plus de gens qui prennent des photos à ce coin de rue au hasard?»

Perry et Hurwitz sont ensemble depuis plus de deux ans.

Le jour de la Saint-Valentin, Hurwitz a rendu hommage à son ami de l’époque sur sa page Instagram avec une photo de Perry et un message qui révélait pas si subtilement que le couple se fréquentait depuis au moins un an.

Elle a écrit: «La deuxième année étant ma valentine, mais sa première en tant qu’influenceuse Instagram. HVD à mon préféré.

Ils ont peut-être interrompu leur relation en avril.

«C’est arrivé très récemment. C’était très amical, mais ils ont tous deux décidé de se séparer », a déclaré une source à l’époque.

En avril, Perry s’était rendu sur Instagram avec un article qui disait: «Pourquoi est-ce aujourd’hui particulièrement difficile?» faire penser à ses partisans qu’il a peut-être traversé une période difficile.

Cependant, il semble que ce drame appartienne au passé, compte tenu de l’engagement récent de lui et de Molly.

Félicitations à l’heureux couple!

