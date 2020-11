« Virgin River »: ce qui arrive à Jack dans la saison 3, selon la showrunner Sue Tenney

D’après les romans de Robyn Carr du même nom, « Rivière vierge« Est une série dramatique qui a récemment lancé sa deuxième saison en Netflix. Avec seulement 10 épisodes, beaucoup de ses fans ont déjà fini de regarder la deuxième partie et ont rencontré de nombreuses questions pour les épisodes suivants.

La saison 2 Cela a commencé avec Mel, dans la tombe de marque, affirmant son amour pour lui. Mais reviens à Rivière vierge pour terminer le reste de votre contrat avec Jack Oui Charmaine. Même si Jack est en colère contre Mel Pour l’avoir initialement trompé, elle s’excuse et ils décident de rester amis.

Au cours de 10 épisodes, le drame a atteint son paroxysme, avec la fin heureuse de Mel Oui Jack sur le point de s’accomplir après tout ce qui s’était passé. Cependant, un Attaque surprise laisse le faire Jack gravement blessé, et les fans se demandent maintenant ce qui lui arrivera, si ceux-ci étaient ses derniers moments ou il y a encore de l’espoir.

Pour cette raison, TVLine contacté le showrrunner Sue Tenney pour dissiper certains des doutes des fans, où ils ont discuté de certains détails qui serviraient à la saison 3 de « Rivière vierge». Attention, plus tard, il y aura des spoilers possibles sur ce qui se passera dans le futur de la série.

QUE SE PASSE-T-IL À JACK DANS LA SAISON 3 DE «VIRGIN RIVER»?

Qui a tiré sur Jack à la fin de la deuxième saison de « Virgin River »? (Photo: Netflix)

Dans le dernier épisode de « Rivière vierge», Espérer découvrir que Doc cherché Muriel Juste pour obtenir une bague de fiançailles et lui proposer. Alors, Jack refuse d’accepter la proposition de Prédicateur devenir partenaires, alors il appelle Jamie et acceptez l’offre d’emploi à San Francisco.

Ce même après-midi, il arrive au bar Vince le frère jumeau de Nous s, et raconte Prédicateur que savez-vous de votre relation avec Paige / Michelle et menace de venger la mort de son frère. Quand Charmaine il découvre que Jack elle va acheter une maison, elle pense que c’est pour fonder une famille avec elle, mais il lui dit qu’elle a très tort et ils se battent.

D’un autre côté, Mike Appeler pour Jack pour lui dire que Calvin Il a été arrêté pour ses affaires illicites. Le protagoniste de « Rivière vierge«Elle coupe la communication en croyant que Mel est entrée dans le bar, cependant, quelques minutes plus tard, quand elle arrive réellement sur les lieux, elle trouve son petit ami blessé au sol.

Mel est très inquiet pour Jack. Survivre a? (Photo: Netflix)

On ne sait pas exactement s’il a un blessure par un couteau ou une balle, mais c’est si grave que Mel demandez de l’aide immédiatement. Depuis qu’elle est infirmière et a travaillé dans une salle d’urgence à Les anges, vous pouvez très probablement sauver la vie de Jack, bien que ce ne soit qu’une possibilité.

Qui a vraiment la réponse est Sue Tenney, la showrrunner qui a été approché par TVLine en apprendre davantage sur L’avenir de Jack et d’autres inconnues de la Deuxième Saison. Malheureusement, sa réponse a suscité plus de questions que de solutions en mentionnant quoi ‘peut-être‘se passerait dans le saison 3.

Jack a été attaqué dans le bar à la fin de la deuxième saison (Photo: Netflix)

Tout ce qui Tenney peut dire est qu’un possible troisième saison « serait basé sur essayer de découvrir qui a tiré sur Jack« , Lancement d’un mystère qui pourrait se dérouler »depuis plusieurs saisons». Quant à combien de temps Jack devra-t-il récupérer avant la reprise de l’action, Tenney dit que nous pouvons attendre « un saut dans le temps plus important qu’entre les saisons 1 et 2».

En d’autres termes, les fans devront attendre beaucoup plus longtemps qu’ils ne le pensaient pour connaître la vérité sur qui a attaqué Jack et pourquoi. Netflix n’a pas encore renouvelé la série pour une troisième partie, mais oui Tenney a raison, ils sont susceptibles de développer au moins deux saisons plus de « Rivière vierge«Pour découvrir tout ce mystère.

Apparemment, Jack fera partie d’un mystère encore plus grand dans la troisième saison de « Virgin River » (Photo: Netflix)

VIDÉO RECOMMANDÉE

Bande-annonce de la saison 2 de « Virgin River »

Bande-annonce de la saison 2 de « Virgin River » | Un endroit pour rêver