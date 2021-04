Le faucon et le soldat de l’hiver: qui est le courtier en puissance?

Dans la nouvelle série MCU récemment lancée Le faucon et le soldat de l’hiver Sam Wilson et Bucky Barnes doivent faire face à plusieurs problèmes. À côté de la nouveau Captain America surtout menacent les plus forts surhumains Flag smashers La terre. Mais en arrière-plan, il semble y avoir un danger beaucoup plus grand sous la forme du mystérieux Power Broker.

Dans ce qui suit, nous aimerions jeter un coup d’œil avec vous pour voir qui est exactement ce personnage mystérieux. Mais Attention, spoilers devant!

Avant le faucon et le soldat de l’hiver: le courtier en puissance dans les bandes dessinées

Dans les bandes dessinées, il y a deux personnagesça toi-même Courtier de puissance nom, dont l’un est aussi un Relation avec John Walker Possède. Cette version de la figure s’appelle Curtiss Jackson et est membre de The Corporation Criminal Syndicate. Jackson a fait sa première apparition dans la bande dessinée « Machine Man # 6 » en 1978avant d’apparaître pour la première fois en tant que courtier en puissance dans « The Thing # 35 » à partir de 1986.

Avec le soutien du savant maléfique Karl Malus Jackson a développé plus tard un processus qu’il pourrait utiliser pour devenir des gens normaux conférer des pouvoirs surhumains pouvait. L’un de ses sujets était John Walkerqui a servi plus tard comme Captain America. Après une série d’événements, le Power Broker a subi même cette procédure, cependant, est devenu si musclé qu’il a eu un Exosquelette équipé d’armes diverses nécessaire pour se déplacer. Walker a terminé comme Agent américain quelque temps plus tard, les expériences de Jackson.

The Power Broker (Curtiss Jackson) dans les bandes dessinées / © Marvel Comics

D’une manière ou d’une autre, Jackson a réussi plus tard à restaurer son ancien corps. Cependant, ses ennemis ont appris qu’il agissait en réalité comme un agent pour les morts retourna Red Skull était actif. L’agent américain a arrêté le courtier en énergie, mais n’a jamais pu être jugé car il avait auparavant assassiné par le punisseur a été. Apparu après la mort de Jackson un nouveau courtier en énergie sur la scène qui a pris la place de Curtiss Jackson.

Le faucon et le soldat d’hiver: le courtier de puissance dans le MCU

En raison du lien entre le Power Broker original et John Walker, nous supposons que nous cette version du personnage aussi dans Univers cinématographique Marvel verra. Jusqu’à présent, cependant, le mystérieux méchant a résisté exclusivement en arrière-planc’est pourquoi nous ne savons pas actuellement qui jouera le personnage dans « The Falcon and the Winter Soldier ». Cependant, nous savons déjà pour cela un de ses objectifs.

Nous savons que le courtier en énergie, son siège la ville de Madripoor est-ce sur le sérum super soldat s’abstient de et donc Traquez les Flag Smashersqui ont les dernières doses disponibles de la substance. De plus, le méchant ne semble pas particulièrement bon Baron Zemo parler pour être pour quoi explosif pur dans les trois prochains épisodes de la série MCU.

Madripoor, la ville du courtier en énergie, dans le MCU / © Marvel Comics

Peut-être que le prochain épisode de « Le Faucon et le Soldat de l’Hiver » fournira d’autres indices sur l’identité du courtier de puissance et ses véritables intentions. La série est diffusée exclusivement sur Disney + tous les vendredis à 9 h.