HBO et Netflix ont lancé une série Le Seigneur des Anneaux qui a rapidement échoué

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir vient de lancer son sixième épisode sur la plateforme de streaming Prime Video d’Amazon, avec des millions de fans qui se connectent chaque semaine pour voyager en Terre du Milieu et au-delà. La série a été couronnée de succès jusqu’à présent, malgré les bombes de révision et les contrecoups lors du lancement de la série. Prime Video a beaucoup à faire sur la série basée sur le travail de JRR Tolkien, et l’équipe derrière le projet a fait tout ce qu’elle pouvait pour s’assurer que l’émission se poursuive pendant plusieurs saisons.





Il s’avère qu’un le Seigneur des Anneaux Le spectacle a presque été animé par un service de streaming entièrement différent. En fait, deux grandes entreprises ont présenté leurs idées au domaine de Tolkien, mais la famille n’a pas été impressionnée. Selon The Hollywood Reporter, Netflix et HBO se sont tous deux lancés dans la franchise bien-aimée et ont été accueillis avec peu d’enthousiasme. HBO a d’abord lancé une idée après Middle-earths Third Age, qui serait finalement un récit de l’histoire que Peter Jackson a donnée vie dans sa trilogie de longs métrages. Mais, bien sûr, le domaine avait déjà des problèmes avec son adaptation. Christopher Tolkien avait affirmé que Jackson avait « éviscéré » les livres, et la famille ne voulait pas raconter la même histoire qui a déjà été faite.

Netflix tenterait alors de tirer sur un le Seigneur des Anneaux spectacle ou plusieurs spectacles à la fois. Une source raconte à THR que Netflix « a adopté l’approche Marvel », en proposant une série Gandalf et un drame Aragorn. Cependant, les idées « ont complètement effrayé le domaine » et Netflix n’est jamais allé loin dans le processus de création par la suite. L’entreprise voulait probablement jouer avec l’idée d’un univers connecté, comme Marvel le fait depuis 2008, et Jeu des trônes fait actuellement avec leurs retombées et projets en développement. Cependant, le domaine voulait le contraire, avec un spectacle et une histoire comme objectif principal.





Qu’est-ce qu’Amazon a proposé au Tolkien Estate ?

Amazon

Amazon gagnerait finalement les droits de production de la série actuellement diffusée, Les anneaux de pouvoir. Mais, selon Vernon Sanders, co-directeur d’Amazon Studios TV, c’est « notre passion collective et notre fidélité à Tolkien qui ont vraiment gagné la journée ». Mais, bien sûr, le spectacle aurait besoin de quelqu’un pour le guider. Cela a conduit à JD Payne et Patrick McKay, les showrunners qui ont réalisé la clé d’une série réussie dans le monde de Tolkien, et il ne s’agissait pas de ressasser des histoires plus anciennes. Au lieu de cela, ils voulaient mener l’action jusqu’au Second Age inexploré.

THR rapporte leur pitch initial d’une phrase : « Chroniquez les cinq premières minutes de Jackson’s La communauté de l’anneau – le prologue raconté par Galadriel qui racontait l’histoire des anneaux de pouvoir – au cours de cinq saisons. » De plus, le couple a déclaré à Amazon que le spectacle ressemblerait plus à « Un cœur bravene pas Narnia – vous le voulez réel et vécu. »

En fin de compte, Amazon interviewerait de nombreux écrivains, producteurs et réalisateurs après avoir obtenu le le Seigneur des Anneaux droits, y compris des talents tels que les frères Russo. Cependant, ce sont les connaissances de Payne et McKay sur Tolkien qui leur ont valu le poste. La chef d’Amazon Studios, Jennifer Salke, a déclaré: « En les entendant rebondir, ils avaient un lien si profond avec le matériel qui était là depuis le début. Il n’y avait aucune éducation que vous puissiez faire pour cela; c’était leur intérêt organique naturel. »

Bien sûr, les fans auront leur propre opinion concernant Les anneaux de pouvoir. Cependant, il est indéniable que les showrunners ont un amour profond pour le matériel source, car leurs efforts peuvent être vus et ressentis dans chaque image de la série. Les fans peuvent se connecter pour voir Galadriel et le reste de la distribution de l’ensemble poursuivre leur aventure, avec Les anneaux de pouvoir arrivant sur Prime Video tous les vendredis.