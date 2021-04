La mise à jour vers iOS 14.5 recalibre la batterie de certains iPhones: ce que cela signifie pour les utilisateurs

À l’intérieur de la prochaine mise à jour de l’iPhone se trouve un outil qui en exécutera automatiquement une nouvel étalonnage de la batterie certains modèles de téléphones. La nouveauté a été repérée par 9to5Mac dans les versions préliminaires de iOS 14.5 et ressemble à un boite de dialogue qui apparaît dans les paramètres de batterie et d’économie d’énergie. La nouvelle fonctionnalité a été décrite plus en détail par Apple dans un document d’assistance en ligne et est conçue pour améliorer les performances de la batterie des modèles iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 PRo Max et renvoyer des lectures plus précises sur leur état de charge.

La nouveauté a été conçue après les rapports de certains utilisateurs qui se sont plaints que la batterie de leurs iPhones montrait des signes de défaillance prématurée par rapport à la normale, sous forme de pourcentages de baisse drastique et, dans de rares cas, de performances limitées. En effet fortes baisses de pourcentage de charge résiduelle sont physiologiques dans les accumulateurs usés, mais après quelques mois d’utilisation, un comportement similaire doit être considéré comme anormal. La fréquence élevée de ces rapports suggère qu’ils peuvent simplement être causés par lectures erronées, c’est pourquoi Apple a décidé d’introduire un système permettant de recalibrer la capacité maximale des batteries et de réinitialiser la lecture des pourcentages sur l’état réel de ces composants.

Normalement, le processus a lieu en usine et répétez-le prend du temps: Pour cette raison, les développeurs ont ajouté un message spécial dans la page des paramètres de l’iPhone lié à l’état de la batterie. Sur l’écran intitulé Message de batterie important, les propriétaires d’iPhones concernés pourront lire: «Le système de détection de l’état de la batterie recalibre la capacité maximale et les performances maximales. Ce processus peut prendre plusieurs semaines.»

Tout arrivera après la mise à jour vers iOS 14.5 attendue au printemps. Une fois la procédure terminée, les données de la batterie sera mis à jour et ceux qui avaient auparavant des problèmes avec les baisses de performances ne devraient plus en avoir. Un petit pourcentage d’utilisateurs devra peut-être remplacer la pile: dans ce cas, le message relatif sera affiché à la fin de la procédure. Si, par contre, le système ne parvient pas à terminer le recalibrage, un autre type de message s’affichera et vous donnera droit à un remplacement gratuit.

Bref, ceux qui ont rencontré ce problème en ce moment – avertit Apple – doivent savoir que le phénomène cela ne reflète pas nécessairement un problème avec l’état réel la batterie. À la lumière de cela, toute personne ayant rencontré des avis recommandant un remplacement avant la mise à niveau et ayant déjà payé pour le service d’une batterie hors garantie doit contacter l’entreprise.

