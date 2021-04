La clôture des dingos depuis l’espace: des images satellites montrent comment ces grands prédateurs modifient le désert

Cet article a été initialement publié sur La conversation. La publication a contribué à l’article à 45secondes.fr’s Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

Adrian G. Fisher, Maître de conférences en télédétection, UNSW

Charlotte Mills, Chercheur invité, UNSW

Mike Letnic, Professeur, Centre de recherche sur l’évolution et l’écologie, UNSW

Mitchell Lyons, Chercheur postdoctoral, UNSW

Will Cornwell, Professeur associé en écologie et évolution, UNSW

En tant que l’une des plus longues structures au monde, la clôture de dingo est une icône de l’Australie. Il s’étend sur plus de 5 600 kilomètres à travers trois États, dont 150 kilomètres qui traversent les dunes de sable rouge du désert de Strzelecki.

Depuis sa création au début du 20e siècle, la clôture a eu un seul travail: empêcher les dingos d’entrer. L’effet de cela sur l’environnement a été énorme – en fait, vous pouvez le voir depuis l’espace.

Notre recherche a, pour la première fois, utilisé l’imagerie satellitaire pour montrer les effets des prédateurs sur la végétation à grande échelle.

Les dingos mangent les kangourous et les kangourous mangent de l’herbe. Donc du côté de la clôture où les dingos sont rares, il y a plus de kangourous, et moins d’herbe entre les dunes de sable. Cela a d’importants effets de flux sur l’écosystème de la région.

Des changements similaires dans la végétation peuvent s’être produits dans le monde entier, où d’autres grands prédateurs, tels que les loups ou les grands félins, ont été éliminés. Mais ceux-ci ne sont pas visibles sans les frontières de contraste frappantes comme la clôture de dingo.

Remodeler le paysage

La clôture a été construite pour empêcher les dingos de pénétrer dans les pâturages de moutons dans le sud-est de l’Australie. En tant que plus grand prédateur terrestre d’Australie, les dingos constituent une grande menace pour le bétail.

Aujourd’hui, les dingos «à l’intérieur» de la clôture continuent d’être tués par divers moyens (qui ne sont pas tous sans cruauté), y compris les appâts empoisonnés, le piégeage et le tir.

On sait depuis longtemps que l’élimination des grands prédateurs peut entraîner des changements dans les écosystèmes sur de vastes zones. Un exemple bien connu est l’élimination des loups dans le parc national de Yellowstone dans les années 1920, qui a vu une augmentation du pâturage des élans, limitant la croissance des semis d’arbres et d’arbustes.

Là où les dingos sont enlevés, l’augmentation des populations de kangourous peut entraîner un surpâturage. Ceci, à son tour, nuit à la qualité du sol, rendant le paysage plus vulnérable à l’érosion.

Moins de végétation peut également exposer les petits animaux, tels que la souris sombre et vulnérable, à d’autres menaces telles que la prédation des chats. En effet, les recherches de 2019 ont montré que les dingos «à l’extérieur» de la clôture maintiennent les populations de chats et de renards dans le désert de Strzelecki.

Et des recherches de 2018 ont montré que l’élimination des dingos pouvait même remodeler le paysage désertique, car les changements dans la végétation modifient le flux du vent et le mouvement du sable.

Des changements aussi importants ne peuvent pas être vus du sol

Souvent, cependant, les effets de l’élimination des prédateurs sont passés inaperçus. Il y a deux raisons principales à cela.

Premièrement, de nombreux grands prédateurs ont été éliminés avant que les scientifiques ne surveillent les écosystèmes. Par exemple, les loups ont été chassés jusqu’à l’extinction en Grande-Bretagne au cours du 17ème ou 18ème siècle (bien qu’il y ait maintenant des propositions pour les réintroduire).

Deuxièmement, des changements se produisent sur de si vastes zones, il est donc difficile de repérer les différences lors de la recherche depuis le sol.

Ainsi, pour mesurer l’impact de la clôture, nous avons utilisé des images capturées par des capteurs sur les satellites Landsat de la NASA, qui observent régulièrement la Terre depuis 1972.

Nous avons examiné une section de la clôture qui suit la frontière de l’État de la Nouvelle-Galles du Sud à travers le désert de Strzelecki et l’avons utilisée pour analyser les effets de l’élimination d’un prédateur supérieur.

Capturer l’impact

Nous avons utilisé des images traitées pour l’Australie par le Joint Remote Sensing Research Program, qui sont accessibles au public.

À l’aide de milliers de mesures sur le terrain, chaque image satellite a été convertie en une image de «couverture fractionnaire». Cela divise le paysage en trois éléments principaux: le sol nu, la végétation verte et la végétation morte ou sèche.

La fraction de végétation morte, qui comprend tous les matériaux non photosynthétiques tels que les feuilles sèches et les brindilles, est particulièrement utile dans le désert. C’est un indicateur plus fiable de la couverture végétale, car la végétation verte ne reste que trois mois environ après la pluie.

Regarder des images satellites «en couleurs naturelles» du désert de Strzelecki, comme nos yeux voient le monde, ne montre pas très bien les différences à travers la clôture de dingo. Mais lorsque nous regardons des images de la couverture végétale morte quelques mois après la pluie, nous pouvons voir l’effet saisissant du pâturage des kangourous sur le paysage, où les dingos sont rares.

Vous pouvez voir ces effets dans les images ci-dessous.

Une image Landsat en couleur naturelle de l’hiver 2011 après un événement pluvieux important (à gauche) ne montre pas la clôture de dingo, bien qu’elle le fasse lorsqu’elle est convertie en couverture végétale morte (à droite). (Crédit d’image: Adrian Fisher)

Lorsque nous avons analysé les images du couvert végétal mort pour chaque saison entre 1988 et 2020, nous avons trouvé des différences évidentes entre le couvert végétal mort maximal et la variabilité du couvert végétal mort dans le temps, comme le montrent les images ci-dessous.

Les différences de couverture végétale à travers la clôture de dingo deviennent plus apparentes après que les images satellites ont été converties en couverture végétale morte et analysées au fil du temps. (Crédit d’image: Adrian Fisher)

Les résultats des images satellites ont été étayés par des levés au sol. Cela comprenait des comptes nocturnes répétés de kangourous et de dingos vus avec de puissants projecteurs.

Nous avons également clôturé des parcelles et observé comment la végétation a changé. Après cinq ans, les parcelles sans kangourou dans les zones sans dingo ressemblaient à des îles d’herbe dans un désert autrement dénudé.

L’une des parcelles clôturées à l’exclusion des kangourous dans le parc national de Sturt, dans l’ouest de la Nouvelle-Galles du Sud, montrant une nette différence de couverture végétale en raison de la pression du pâturage où les dingos sont rares. (Crédit d’image: Mike Letnic)

Que faisons-nous des dingos?

Alors, devrions-nous démolir la clôture pour réintroduire les dingos dans les paysages pour les avantages de la biodiversité, comme les loups à Yellowstone?

Il n’y a pas de réponses simples à cette question. Permettre aux dingos de retourner dans le paysage à l’intérieur de la clôture réduira le nombre de kangourous et augmentera la croissance de l’herbe – mais dévastera également l’élevage de moutons.

Les conservateurs, les agriculteurs et les autres gestionnaires des terres doivent commencer à discuter de l’endroit et de la manière dont nous pouvons rendre les dingos dans les paysages en toute sécurité, en trouvant un équilibre entre la restauration des écosystèmes et la protection des fermes.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lisez l’article original.

Suivez toutes les questions et débats d’Expert Voices – et participez à la discussion – sur Facebook et Twitter. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de l’éditeur.