James Gunn n’est pas intéressé par Joker, préfère utiliser des personnages inconnus

James Gunn a expliqué pourquoi il n’était pas intéressé par le Joker et n’inclurait pas le personnage dans ses films de si tôt. Après avoir été licencié par Disney pour des tweets offensants, Warner Bros. a recruté Gunn et lui a donné carte blanche pour faire n’importe quel film DC qu’il voulait. Étonnamment, Gunn a décidé de tenter sa chance dans un Escouade Suicide film même après l’adaptation largement éreintée de 2016. Avec un budget énorme et une cote R, Gunn a tenté sa chance pour ramener Task Force X sur grand écran.

Il a été assez tôt confirmé que le film intitulé La brigade suicide est à la fois une suite et un soft reboot de David Ayer Escouade suicide. Plusieurs personnages du film de 2016 sont revenus dans La brigade suicide, mais les deux plus célèbres manquaient. Will Smith n’a pas pu jouer à Deadshot en raison de conflits d’horaire et le Joker a été exclu du film. À ce moment-là, des rapports sur la microgestion du studio étaient sortis et les fans voulaient que Joker soit inclus dans la continuité principale de DC. Cependant, James Gunn n’a jamais eu l’intention d’utiliser Joker pour La brigade suicide. Comme il l’a dit au New York Times, « Je ne sais tout simplement pas pourquoi Joker serait dans la Suicide Squad. Il ne serait pas utile dans ce type de situation de guerre. »

Gunn aime travailler avec des excentriques et des personnages inconnus, car il a habilement exposé dans le gardiens de la Galaxie films. Lors d’un récent entretien avec Desde Hollywood, on a demandé à Gunn s’il ferait un film Joker ou quelque chose de similaire à la version terre-à-terre et granuleuse de Todd Phillips. Il a répondu,

« Il y a toutes sortes d’autres personnages qui m’intéressent. Joker n’est pas vraiment l’un d’entre eux. Il a été bien joué tant de fois par tant de gens. Je suis beaucoup plus intéressé à prendre des personnages qui n’ont pas pleinement leur abattu, ou des gens que je ressens [connected to]. Pour une raison quelconque, je me sens connecté à Harley Quinn. Je pense qu’elle est l’un des personnages les plus faciles que j’aie jamais écrits. Donc je m’intéresse à elle, et je m’intéresse à d’autres personnages de DC, et nous verrons simplement ce qui se passera ensuite. »

Même si James Gunn voulait inclure le Joker, il aurait probablement choisi un autre acteur, ce qui aurait soulevé encore plus de questions sur La brigade suicide place dans la chronologie DC. Jared Leto a ouvertement critiqué les dirigeants de DC après son rôle en 2016 Escouade Suicide a été réduit, diminuant ses chances de rejouer Joker. Cependant, il est revenu pour une brève apparition dans Ligue de justice de Zack Snyder. Joaquin Phoenix a joué le clown prince du crime dans le film oscarisé de Todd Phillips Joker. Il se déroulait dans un univers différent et était un type de film unique à l’époque. Avec autant de drames en coulisses, il vaut mieux que Gunn ait laissé Joker de côté en faveur de Bloodsport, King Shark, Polka Dot Man et Ratcatcher.

Gunn est actuellement occupé à faire de la presse pour sa prochaine émission HBO Max, Pacificateur. L’émission mettra en lumière Christopher Smith, un pacifiste extrémiste prêt à tuer n’importe quel homme, femme ou enfant pour la paix. John Cena reprend son rôle de La brigade suicide, avec Steve Agee et Jennifer Holland de retour en tant que John Economos et Emilia Harcourt. Pacificateur met également en vedette Freddie Stroma, Danielle Brooks, Chukwudi Iwuji et Robert Patrick. Pacificateur fait ses débuts sur HBO Max le 13 janvier 2022.





