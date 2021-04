Le faucon et le soldat de l’hiver: les questions auxquelles le dernier épisode doit répondre

Le faucon et le soldat de l’hiver compte les minutes pour lancer le dernier épisode de sa première saison sur Disney +. La série Marvel a atteint ce sixième épisode avec un aTrapant complot qui a eu d’importantes révélations et que jusqu’au chapitre de ce vendredi parti de nombreux mystères à résoudre. C’est pourquoi revoir les questions auxquelles le programme doit répondre lors de la clôture finale pour mieux en profiter.

Le sixième et dernier épisode sera diffusé ce vendredi 23 avril 2021 Au petit matin. Si vous voulez le voir au moment de son lancement et vous êtes d’Amérique latine, vous devez vous lever très tôt: vérifiez l’horaire de votre pays. La fin abaissera les aveugles pour le moment sur les premières de MCU, car la prochaine est Black Widow en juillet.

Qu’arrivera-t-il à John Walker et au bouclier Captain America?

L’épisode 5 a montré comment John Walker il a été dépouillé de son titre de Captain America pour avoir tué un Flag-Smasher. À sa place, Sam a gardé le bouclier et deviendra le nouveau super-héros après s’être bien préparé. La scène post-crédits a révélé que Le personnage de Wyatt Russell prépare son propre bouclier pour devenir un agent américain.







Sharon Carter est Power Broker, le méchant de la série?

La figure de Sharon a suscité plus de doutes que de certitudes chez les fans. Alors qu’elle se présente comme un agent allié à Sam et Bucky, son profil a soulevé les soupçons des fans. « Eh bien, c’est une bonne question. Je veux dire, le Power Broker pourrait être n’importe qui. De plus, il y a plusieurs personnages qui n’ont pas encore été vus. Je ne peux rien dire. »a déclaré Emily VanCamp, l’actrice qui la joue.

Qui est Victoria Allegra de la Fontaine?

Le chapitre 5 a eu une grande surprise lorsque le nouveau personnage MCU joué par Julia Louis-reyfus. La femme mystérieuse était compatissante envers John Walker et ses intentions semblent sinistres. « Assistez quand je vous appelle »a déclaré la femme qui aura plus d’importance dans la série.

Qu’arrivera-t-il aux Flash-Smashers et au sérum de super soldat?

Figure de Karli Morgenthau (Erin Kellyman) et son potentiel retiennent encore beaucoup de questions des fans. Alors qu’elle pourrait être vaincue, derrière se trouve la création d’un mouvement fort pour ramener le monde qu’ils avaient avant le Blip. L’organisation a planifié une attaque à New York à la fin du chapitre 5.

Y aura-t-il une deuxième saison de The Falcon et The Winter Soldier?

La deuxième saison de The Falcon et The Winter Soldier reste à confirmer, mais les chances sont certaines. Le producteur a récemment parlé Nate Moore et a commenté les chances d’un renouvellement: « J’espère qu’à la fin de cette saison, il verra le potentiel de ce sur quoi nous pourrions compter dans une saison ultérieure. ».