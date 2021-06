La relation inconnue entre Le Professeur de La Casa de Papel et Mario Santos de Los Simuladores

Le vol d’argent C’est l’une des séries les plus populaires de ces dernières années et elle a atteint cette grande reconnaissance après son arrivée au service de streaming Netflix, qui est aujourd’hui sa nouvelle maison après l’acquisition en constatant son succès. La saison finale arrivera en deux parties : le volume 1, le 3 septembre et le volume 2, le 3 décembre. Comme nous le savons, l’intrigue tourne autour d’un groupe de voleurs, mais tout ce qu’ils font est planifié par The Professor. En cela, ils ressemblent à Mario Santos de Los Simuladores !

Au Les Simulateurs on a Francisco de Aguirre, plus connu comme Mario Santos, qui est le chef d’une organisation secrète qui effectue des exercices parfaitement coordonnés. De plus, il a pour fonction de rechercher et d’obtenir de nouveaux clients, à travers sa clientèle récente, et ainsi réussir à tous les prendre en compte pour les dossiers futurs. Bien qu’Álex Pina, créateur de la série espagnole, n’ait jamais dit qu’il s’était inspiré du personnage de Damián Szifrón, beaucoup croient oui.

Sergio Marquina Il a passé son enfance et sa jeunesse prostré dans un lit de l’hôpital San Juan de Dios, où il lisait et écoutait des histoires de vols qu’il lui racontait. son père, abattu à la porte du Banco Hispanoamericano. Il n’a pas mis à jour sa carte d’identité depuis l’âge de 19 ans, il n’a pas de casier judiciaire, donc c’est parfait pour que ses plans fonctionnent : être vu comme des « héros » devant la population. Comme on l’a vu dans la fiction, il recrute les membres du groupe et passe cinq mois avec eux dans une ferme de Tolède, avant de livrer le coup.

Saints témoin du suicide de son père, Marcos de Aguirre, un écrivain décédé d’une overdose et qui a pris cette décision en raison de dettes qu’il ne pouvait pas payer. Pour sauver sa mère, le jeune homme a utilisé l’art de la tromperie pour inciter les créanciers à laisser tranquille la famille qui a subi une perte douloureuse. Il a été brièvement marié à Victoria Lindt, décédée peu de temps après la mort de sa mère.. Peu de temps après n’avoir eu aucun membre de sa famille proche, il a changé son nom en tant que protagoniste du seul roman de son père.

Ce qui est certain, c’est que ils ont tous les deux beaucoup en commun Et ce n’est pas seulement qu’ils dirigent deux bandes aux mouvements stratégiques. Ce sont des personnes qui dans leur intimité sont très paisibles et lumineuses, elles sont donc idéales pour que personne ne les soupçonne. Ils avaient tous les deux passés tragiques et en fonction de leur capacité ont réussi à développer des compétences qui leur permettent d’atteindre leur objectif, peu importe qui ils ont en face. Le dernier épisode de Les Simulateurs doit Saints vivant, et nous devons voir la dernière saison de Le vol d’argent connaître le sort de Professeur.