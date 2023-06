Un petit avion survole les forêts de Catalogne en tirant un faisceau laser. a une bonne raison

Si vous habitez en Catalogne, vous avez peut-être été surpris de constater qu’au cours des derniers mois, un petit avion a survolé des zones boisées, à basse altitude et sans suivre aucune route apparemment définie. Le plus surprenant, cependant, n’est pas où ni comment je vole, mais quel est son objectif : ni plus ni moins que de lancer des faisceaux laser sur les cimes des chênes verts, pins et chênes, arbustes, broussailles et autres végétations de la région. forêts. . Tout pour les connaître plus en détail.

Une revisite de ce vieil adage « ne laissez pas les arbres vous empêcher de voir la forêt », uniquement dans une version du 21e siècle, avec cartographie avion et laser incluse.

A quoi ressemble cet avion là-bas ? Au cours des derniers mois, il est probable que plus d’un habitant de la Catalogne, en particulier ceux qui vivent le plus près des zones boisées, se soient posé cette question ou une question similaire. L’histoire est racontée Le journal: Depuis quelque temps, un petit avion survole la région à basse altitude, se concentrant principalement sur les bosquets.

Ses manœuvres ont cependant peu de mystère, cet (œil) pas spectaculaire. Le responsable des vols est l’Institut Cartogràfic u Geològic de Catalunya (ICGC) et son objectif est de collecter des données sur les hauteurs utilisées par le Centre de recherche écologique et d’applications forestières (CREAF).

Et comment obtenez-vous les données? Voici le plus intéressant. Les techniciens qui ont voyagé à bord de l’avion ne se consacrent pas à prendre des photos ou à prendre des notes à vol d’oiseau. L’outil qu’ils utilisent est beaucoup plus précis et utile pour que les scientifiques puissent, par exemple, se faire une idée de la santé du bosquet : LiDAR, qui signifie Laser Imaging Detection and Ranging.

Son fonctionnement est relativement simple, du moins sur le papier : un faisceau laser est projeté vers un objet ou une surface pour qu’il rebondisse puis calcule le temps qu’il faut pour capter sa réflexion. Grâce à ce procédé, les techniciens peuvent déterminer la distance entre la source émettrice et sa « cible ».

A quoi sert-il en Catalogne ? Pour mieux connaître ses forêts. Grâce à ces informations, les techniciens peuvent cartographier les bosquets, connaître le relief du terrain, déterminer la hauteur de la végétation et étudier son état. « Découvrir s’il y a ou non des sous-bois et vérifier l’hétérogénéité ou l’homogénéité de la végétation est essentiel pour évaluer la santé de chaque forêt », reconnaît Le journal Jordi Vayreda, du CREAF.

Avec ces données sur le tableau, des aspects tels que le risque d’incendie ou la connaissance plus détaillée de la végétation peuvent être évalués. Ce n’est pas votre seul outil, bien sûr. Pour d’autres analyses, comme celle axée sur les effets de la sécheresse, Sentinel est utilisé.

Est-ce la première fois qu’il est utilisé ? Non. Le LISAR a déjà été utilisé à d’autres occasions en Catalogne, comme dans les vols effectués entre 2008 et 2011 ou de 2015 à 2016 pour cartographier la région. « Les données permettent de cartographier des changements discrets à très haute résolution, couvrant de grandes surfaces de manière uniforme et très précise », expliquent-ils de l’ICGC, qui précise que le couvert arbustif des forêts catalanes est aujourd’hui « une variable très mal déterminée ». « .

« Ce couvert est souvent responsable de la prolifération rapide des incendies et l’ignorance rend difficile la réalisation d’une bonne gestion forestière pour lutter contre les grands incendies de forêt ou pour connaître les impacts du changement climatique sur le déclin des forêts ou la perte de biodiversité », l’organisme abonde. Ses techniciens disposent des cartes obtenues avec les projets LiDARCAT 1 et 2 et IFN4.

A-t-il été utilisé uniquement en Catalogne ? La réponse est encore non. Comme l’a souligné l’Université polytechnique de Madrid, la technologie, qui a commencé avec des applications scientifiques dès les années 1960, a joué un rôle très important dans la cartographie de zones spécifiques. Grâce à elle nous avons découvert un héritage maya ou approfondi nos connaissances sur Teotihuacán.

Même la NASA s’est tournée vers le LiDAR, à la fois pour se préparer à l’exploration du pôle Sud lunaire et pour en savoir plus sur les forêts de la planète. C’est le but, par exemple, de la mission GEDI, développée par l’agence et l’Université du Maryland et qui utilise précisément la technologie pour obtenir des observations à haute résolution de la structure 3D de la Terre et cartographier des zones forestières reculées, un fait intéressant pour par exemple pour élaborer des stratégies plus efficaces de captage du CO2.

Images: Kees déchiré (Flickr) et ICGC

