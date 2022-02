Une femme expulse sa sœur après avoir jeté sa nourriture

Une femme s’est retrouvée dans une situation délicate avec sa sœur soucieuse de sa santé et ne sait plus si elle a réagi de manière excessive.

La femme, alias l’utilisateur de Reddit u/Scared-Outside4725 a récemment publié un message sur le subreddit r/AmItheAsshole demandant des conseils sur sa situation.

La femme demandait des avis sur ses actions et sur les actions de sa sœur pendant que sa sœur restait chez elle lors d’un voyage de travail.

La sœur de la femme a jeté toute sa nourriture pendant son absence.

Selon l’affiche originale (OP), elle hébergeait sa sœur alors qu’elle était en ville pour un entretien d’embauche. L’OP vit à proximité de ses parents qui étaient très heureux de retrouver sa sœur après une longue absence.

Elle a écrit à propos de la réaction de ses parents : « Ma mère était ravie que ma sœur soit peut-être ‘enfin rentrée à la maison’. Elle a déménagé à travers le comté juste après l’université et n’est pas revenue depuis près de 10 ans, sauf pour Noël (elle passe Thanksgiving avec sa belle-famille) ou pour un anniversaire/voyage d’affaires/vacances.

La femme a ouvert sa maison à sa sœur, bien qu’elle ait décrit leur relation comme une « amour apathique ». Comme, c’est ma sœur, donc je veux qu’elle soit en bonne santé et heureuse, mais malheureusement, nous ne traînons pas, n’appelons pas pour discuter, etc.

Alors sa sœur est venue et les choses se sont déroulées sans incident les deux premières nuits, mais lorsque la femme est rentrée après une soirée avec ses amis, elle a été choquée de découvrir ce que sa sœur avait fait en son absence.

Presque toute la nourriture de la femme avait disparu.

Ce n’était pas immédiatement apparent, mais elle a décrit le moment où elle a découvert ce qui s’était passé : « Je suis rentrée après un verre avec mes amis vers 22 heures, je suis allée dans ma cuisine pour une collation et j’ai réalisé que presque TOUTE ma nourriture avait disparu. ”

La femme a décrit la grande quantité de nourriture qui avait disparu en disant : « Je n’exagère même pas. Je jure que 90 % de mon garde-manger vient de disparaître.

Dans une modification de son message faite plus tard, le PO a écrit: «J’ai fait le calcul et elle a jeté près de mille dollars de nourriture. J’ai énuméré quelques articles dans un commentaire ci-dessous, mais cela comprenait : des pâtes séchées, du bœuf haché, des légumes précoupés dans un récipient, du jus, des soupes en conserve, du riz, du bouillon de poulet, des restes et même du pain (car il était blanc). Ce n’est même pas près du début de ma liste.

Lorsqu’elle a confronté sa sœur à propos de la nourriture manquante, sa sœur a apparemment doublé sa réponse en disant : « J’ai demandé à ma sœur et elle m’a dit qu’elle était choquée d’avoir mangé quoi que ce soit avec des conservateurs et « non naturel » et que j’« empoisonnais mon corps » alors elle a pris sur elle de jeter TOUT ce qu’elle jugeait malsain.

La sœur de l’OP aurait également déclaré: « que la façon dont je mangeais était » dégoûtante « (ses mots littéraux) ».

Alors, la femme a obligé sa sœur à faire ses valises et l’a mise à la porte. La sœur a ensuite pris un taxi de 30 minutes jusqu’à la maison de leurs parents.

Maintenant, la mère veut qu’elle s’excuse auprès de « Keep the Peace », mais le PO tient bon et se demande si elle a raison.

Le consensus général dans la section des commentaires est que le PO est correct et que sa sœur était hors de propos.

Un commentateur a simplement écrit : « NTA Votre sœur était une abrutie juste et elle a eu de la chance qu’elle n’ait été expulsée, j’aurais été tenté d’appeler les flics pour cette merde.

