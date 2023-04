Le directeur du district 9, Neill Blomkamp, ​​dirigera le thriller Alien Abduction They Found Us

District 9 directeur Neill Blomkamp retrouve des extraterrestres dans Ils nous ont trouvéun thriller d’abduction extraterrestre qui sera réalisé par le cinéaste et avec La brigade suicide l’acteur Joel Kinnaman s’apprête à jouer. Selon un rapport de Deadline, Ils nous ont trouvé vient avec l’aimable autorisation d’AGC Studios et verra Blomkamp revenir dans le genre science-fiction aux côtés du studio après la sortie de la sortie d’horreur de science-fiction 2021, Démoniaque.





D’après un scénario original de Chevalier de la Lune l’écrivain Jeremy Slater, Ils nous ont trouvé semble être le véhicule idéal pour Neill Blomkamp et trouve Kinnaman dans le rôle d’un père qui, avec sa fille, part en camping dans la nature sauvage de l’Utah pour guérir leur relation brisée. Soudain, ils se retrouvent attaqués par une forme de vie extraterrestre hostile, mettant leur vie, pas seulement leur relation, en jeu. Ensemble, ils doivent se battre avec la bête humanoïde pour arrêter leur enlèvement vers un monde extraterrestre inconnu et terrifiant.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Nous sommes ravis d’étendre notre relation avec Neill, qui est un maître des genres de la science-fiction et de l’horreur », a déclaré le président-directeur général d’AGC Studios Stuart Ford. « Le scénario terrifiant enseigné par Jeremy Slater correspond parfaitement aux talents visuels de Neill et aux instincts éprouvés de satisfaction du public de nos partenaires de Temple Hill. »

Le producteur Wyck Godfrey ajoute: « L’horreur d’un autre monde et le suspense à bout de souffle au centre du scénario de Jeremy ne sont que la toile de fond d’une histoire bien trop relatable et émouvante d’un père et d’une fille adolescente aux prises avec leurs différences et travaillant à travers leur éloignement. »

Godfrey produira Ils nous ont trouvé aux côtés de Marty Bowen pour Temple Hill Entertainment, le tournage du film devant commencer en Australie plus tard cette année.





Neill Blomkamp travaille maintenant sur District 10

Images Sony

Bien que le retour de Neill Blomkamp et ses retrouvailles avec des extraterrestres soient les bienvenus, beaucoup se demanderont quand nous pourrons voir la suite tant attendue de sa sortie de science-fiction de 2009 acclamée par la critique, District 9. Actuellement connu sous le nom de Arrondissement 10fans de District 9 attendent maintenant depuis plus d’une décennie le suivi, qui reprendra avec le bureaucrate Wikus van der Merwe. Qui s’en est sorti un peu transformé à la fin de la première sortie.

Heureusement, Blomkamp et la star de retour Sharlto Copley travaillent maintenant à apporter Arrondissement 10 aux écrans. « Ouais, mec, nous avons travaillé. J’ai fait un brouillon, je le lui ai renvoyé. Il a fait un brouillon », a révélé Copley l’année dernière. « C’est comme juste fatiguant de trouver le bon type d’histoire. Il se passait des choses socio-politiques qu’il [director Neill Blomkamp] sentait peut-être que, du point de vue du timing, il ne voulait pas partir immédiatement. Alors peut-être dans un an, un an et demi [we’ll begin filming]. Il veut avoir quelque chose à dire.

Cependant, Copley a depuis refroidi un peu ses jets, affirmant qu’il pourrait s’écouler encore quelques années avant de voir le retour de Wikus et de Christopher Johnson. « Il veut juste que ce soit le bon moment. Donc on dirait que ça va prendre encore deux ans », a déclaré l’acteur en août. « Mais vous savez, qu’est-ce que deux ans de plus une fois que ça fait, quoi, 12 ans? Alors j’espère que nous tournons dans environ deux ans. Voyons voir. » Donc, nous allons devoir maintenir notre patience et être reconnaissants que Blomkamp revienne avec plus d’histoires d’extraterrestres dans Ils nous ont trouvé.

Neill Blomkamp réalisera ensuite l’adaptation de Gran Turismoqui devrait sortir le 11 août 2023 par Sony Pictures Releasing.