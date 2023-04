Combien ça coûte de faire chaque chapitre de « 4 étoiles », la série RTVE

« 4 étoiles » est le nouvelle série RTVE et cela a été l’un de ses plus gros paris ces dernières années. Le programme avec Toni Acosta Elle est diffusée quotidiennement, ce qui a fait grimper le budget investi par la chaîne espagnole.

La série télévisée a été créée le 23 avril 2023 via La 1 et a atteint une audience moyenne de 1 502 000 personnes.

Cependant, puisqu’elle sera diffusée en prime time, elle devra concurrencer d’autres émissions qui sont diffusées en même temps sur d’autres chaînes telles que « El Hormiguero » et les émissions de téléréalité sur Telecinco.

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de « 4 étoiles ».

COMBIEN COÛTE CHAQUE CHAPITRE « 4 ÉTOILES » ?

L’ensemble de cette saison « 4 étoiles » a bénéficié d’un budget de 13 996 000 euros hors taxes, selon les informations données par Elena Sánchez, la présidente par intérim du CRTVE.

« 4 étoiles » a coûté environ 14 millions d’euros à fabriquer (Photo : RTVE)

Selon le rapport de LA CONFI TVil a été convenu que 127 épisodes seront réalisés par la société de production Good Mood.

Si on fait les calculs, cela veut dire que chaque épisode de la nouvelle série de RTVE coûte 110 200 euros. Ce chiffre fait de « 4 étoiles » le plus cher de la chaîne, puisque d’autres projets comme « La promesse » et « Servir et protéger » coûtent respectivement 40 200 et 54 700 par épisode.

L’investissement sera payant lorsque l’émission atteindra les niveaux d’audience attendus, pendant les heures de grande écoute compétitives. De plus, vous devrez conserver ces chiffres du lundi au jeudi.