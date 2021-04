Pourquoi Simone Biles déclare que les Jeux Olympiques de Tokyo sont dédiés aux survivants d’abus sexuels

Simone Biles n’est pas seulement en compétition pour son pays lorsqu’elle se présente aux Jeux olympiques de Tokyo 2021, elle le fait pour les survivantes d’abus sexuels.

Biles est la gymnaste la plus décorée de l’histoire avec plus de 30 médailles olympiques et aux championnats du monde à son actif. Mais c’est aussi une femme qui a vécu beaucoup de choses.

Le retour de la jeune femme de 24 ans sur le tapis est symbolique après avoir précédemment rendu public son expérience d’abus sexuels aux mains du prédateur sexuel condamné et ancien médecin de l’équipe américaine de gymnastique, Larry Nassar.

« Je me sens juste comme [with] tout ce qui s’est passé, je devais revenir au sport pour être une voix, pour que le changement se produise », a révélé Biles dans une interview de Today.

« Parce que j’ai l’impression que s’il n’y avait pas un survivant dans le sport, ils l’auraient simplement effleuré sur le côté. »

Pourquoi Simone Biles dit qu’elle représente des survivants d’abus sexuels aux Jeux olympiques de Tokyo

Biles est le seul survivant connu de Nassar qui est toujours dans le sport et, par conséquent, représente toutes les autres femmes qui ont été touchées par ses abus et le manque d’action de Team USA.

Ayant initialement nié les allégations d’abus sexuels, Biles est devenue de plus en plus ouverte sur son expérience et sur la façon dont elle avait tenté de réprimer son traumatisme.

«À un moment donné, j’ai tellement dormi parce que, pour moi, c’était la chose la plus proche de la mort sans me faire du mal», a-t-elle dit. «C’était une évasion de toutes mes pensées, du monde, de ce à quoi j’avais affaire. C’était une période vraiment sombre.

Maintenant, Biles dit que son retour dans le sport est bien plus que de gagner des médailles. Elle veut que sa plate-forme soit un rappel constant de la facilité avec laquelle les abus sexuels peuvent être ignorés s’ils ne sont pas pris au sérieux.

«J’ai l’impression que la gymnastique n’était pas la seule chose pour laquelle je devais revenir», dit-elle.

Nassar purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité pour des accusations de pornographie juvénile et d’inconduite sexuelle après que plus de 150 femmes et filles aient déclaré les avoir agressées sexuellement.

Les officiels olympiques ont plus de travail à faire en matière d’abus sexuels

Biles dit que Nassar n’est pas le seul à devoir être tenu responsable des abus.

Elle et Aly Raisman, deux des plus grands noms de la gymnastique, ont exprimé leur indignation l’année dernière face à l’absence d’enquête sur le scandale.

Appelant USA Gymnastics et le Comité olympique et paralympique américain, Biles et Raisman ont exprimé qu’ils voulaient toujours des réponses et ont allégué que les organisations essayaient de dissimuler les abus.

Biles a été particulièrement catégorique sur le fait que les organisations mènent une enquête indépendante dans l’espoir de rendre le sport plus sûr à l’avenir. Elle a applaudi au message d’anniversaire de l’USAG pour elle en 2020 en exigeant à nouveau une enquête.

Elle a même utilisé sa couverture médiatique pré-olympique pour défendre ses intérêts et ceux des autres victimes.

«Alors que les survivants sont toujours en compétition, j’ai l’impression [the organizations] Je veux juste le balayer sous le tapis, mais ce n’est pas comment s’y prendre », a déclaré Biles lors du sommet virtuel des médias olympiques américains.

Son refus de reculer sur la question est un rappel que les abus sexuels ne sont pas seulement commis par des individus, ils sont perpétués et activés par les systèmes et les organisations.

Et bien que son activisme implacable ne serait pas nécessaire si ces organisations s’engageaient à prévenir les abus sexuels, les efforts de Biles servent de message à tous les survivants qu’il y a de la force même après un traumatisme.

Comme le dit Biles, même après tout, «je suis toujours là».

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et les divertissements. Suivre son Twitter pour plus.