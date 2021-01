Kate Winslet a reconnu ce qu’elle a souffert après le Titanic

Titanesque est devenu le film le plus gros gain de l’histoire quand il est sorti en 1997 et a été retenu parmi les meilleures productions de l’époque. Le film a été un succès international et a catapulté la carrière de deux jeunes acteurs comme Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. Dans les dernières heures, l’actrice s’est souvenue de son travail et Il a avoué les problèmes que sa soudaine renommée lui a apportés. Qu’a t’il dit?

L’interprète de Rose J’avais 21 ans au moment du tournage et il avait à peine été dans l’industrie cinématographique depuis trois ans. Le film dramatique sur le naufrage historique Cela a signifié un changement radical dans sa vie car elle est devenue reconnue dans le monde entier en quelques jours. Le Titanic a levé plus de deux milliards de dollars à travers la planète.

Titanic: Kate Winslet a avoué qu’elle avait des problèmes après le film

« Je suis tout de suite passé en mode d’autoprotection. C’était comme nuit et jour d’un jour à l’autre. J’ai été soumis à beaucoup de contrôle physique personnel, j’ai été beaucoup critiqué et la presse britannique a été assez cruelle avec moi. »a expliqué la femme de 45 ans dans des déclarations au podcast WTF de Marc Maron.







Les critiques et les rumeurs à son sujet sont devenues de plus en plus grandes au point que Winslet a été submergé. « J’étais intimidé si je suis honnête. Je me souviens avoir pensé: c’est horrible et j’espère que cela arrivera. C’est vraiment arrivé, mais cela m’a fait réaliser que si c’était célèbre, je n’étais pas prêt à l’être, certainement pas. » Indien.

Leonardo DiCaprio et Kate Winslet aux Oscars 2016 (Getty)



L’impression que le Titanic lui a faite lui a rappelé sa carrière. Après le succès de James Cameron, il s’est tourné vers la réalisation de films indépendants et a refusé les offres de rôles dans de grandes productions. «J’apprenais encore à jouer, je sentais que je n’étais pas prêt à faire beaucoup de gros boulots à Hollywood. J’ai essayé stratégiquement de trouver de petites choses pour comprendre un peu mieux le métier et maintenir un certain degré d’intimité et de dignité.», il prétendait.

La stabilité de l’actrice est venue en 2000 lorsque sa première fille est née, Mia Honey Threapleton. De là, il a commencé à se consacrer à la fille et a laissé derrière lui les rumeurs qui la tourmentaient. Il a poursuivi une carrière impressionnante et travaille actuellement à Avatar 2, où il a retrouvé le réalisateur de Titanic.