Hailee Steinfeld parle de Dickinson saison 2, Emily et Sue et son premier album | 45secondes.fr rencontre

Hailee Steinfeld s’est également montrée honnête sur l’impact d’Emily Dickinson sur la culture pop, Wiz Khalifa et sa relation avec la célébrité.

Hailee Steinfeld a parlé de Dickinson saison 2, production de la série et sa musique dans une interview exclusive avec 45secondes.fr.

Parler de Dickinson et qu’elle pense ou non qu’Emily et Sue travailleraient en couple dans le monde moderne, Hailee a dit: « Oh mon Dieu. Pourquoi pas? Absolument. » Elle a ajouté: « Je pense qu’ils pourraient trouver plus de raisons pour que cela soit compliqué, mais ils ne seraient pas Emily et Sue s’ils ne le faisaient pas. »

Discutant de ce qui les rend si spéciaux en tant que couple, Hailee a déclaré: « Mais je pense absolument qu’ils sont ce qu’ils sont censés être quand ils sont ensemble, alors je pense qu’ils pourraient affronter n’importe quel moment dans le monde, n’importe quel temps de l’histoire, s’ils s’avaient été, c’est sûr. «

Hailee, ou Hailegend comme elle l’appelle de ses fans, a ensuite parlé de ses stars invitées de rêve pour la série et de la raison pour laquelle elle est excitée que les gens voient la saison 2.

LIRE LA SUITE: Hailee Steinfeld contre le plus impossible quiz de Hailee Steinfeld | 45secondes.fr rencontre

Hailee a expliqué: « Je veux dire, oui, il y a tellement de monde. Nous avons eu tellement de chance. Nous avons déjà eu tellement de guest stars incroyables dans la série et il y en a dans la saison 2 qui me réjouissent beaucoup. Avoir Wiz Khalifa dans la série, tellement cool, et penser qu’il est fan de la série et qu’il veut revenir pour en faire plus est vraiment excitant. «

Le joueur de 24 ans a également parlé de la production de l’émission. « C’était vraiment incroyable de produire ce projet. Je ne pouvais pas penser à un meilleur projet pour jouer ce rôle de producteur pour la première fois. C’est définitivement une courbe d’apprentissage et j’ai adoré cette opportunité. »



Hailee Steinfeld parle de Dickinson saison 2, Emily et Sue et son premier album | 45secondes.fr rencontre (2). Image: Apple TV

Quant à savoir si Emily aimerait ou non sa musique, Hailee a déclaré: « Je n’y ai jamais pensé. Je vais juste y aller, elle adorerait. J’ai travaillé sur une chanson pour la saison 1 appelée ‘Afterlife’ et c’était en fait une chanson que j’ai faite des années auparavant Dickinson. C’était bizarrement tellement inspiré d’Emily que j’ai l’impression qu’elle a cet impact sur la culture pop et l’écriture de chansons, que les gens en soient conscients ou non. «

Et les fans peuvent être assurés que le premier album de Hailee est en route. Elle a révélé: « Oh mon Dieu. Oui. Je sais que cela a été long à venir et [my fans] m’ont entendu dire le mot «bientôt» plus de fois que je n’aurais souhaité qu’il sort de ma bouche … mais on travaille dessus et je suis très excité de savoir où il en est. J’ai hâte de montrer aux gens ce que c’est. «

Regardez l’interview ci-dessus pour découvrir tout ce que Hailee nous a dit.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂