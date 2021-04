Le créateur de « Star Trek: Picard » compare la franchise au MCU

Depuis les débuts de « Star Trek » sur petit écran en 1900, la franchise a engendré un total de 13 films et neuf séries télévisées se déroulant dans son propre univers narratif, créant l’une des histoires les plus complexes de l’histoire de la télévision américaine.

En 2018, le scénariste et producteur Akiva Goldsman a largement collaboré à la création de « Star Trek: Picard », une série dans laquelle Sir Patrick Stewart est de nouveau revenu à son personnage de capitaine Jean-Luque Picard après la destruction de la planète Romulus, à la maison aux grands ennemis de la Fédération.

Après sa première sur CBS All Access en janvier 2020, la série a reçu un grand succès de la part des critiques et des fans de « Star Trek », car Picard reste l’un des capitaines préférés du canon de la série. En outre, Goldman est également en développement pour « Strange New Worlds », une série qui servira de préquelle directe à l’émission originale de 1966.

Avec le grand nombre de projets sur petit et grand écran, beaucoup peuvent se demander si « Star Trek » n’a pas été surexploité à ce stade, ce à quoi Goldsman aurait un « non » retentissant, comparant la franchise à ce à quoi Marvel a réussi. son univers cinématographique lors d’une interview avec The Hollywood Reporter.

Goldsman souligne que, dans son cas particulier, il a vu la bande-annonce de la série « Loki » trop de fois et qu’il a hâte de voir le nouvel épisode de « The Falcon and the Winter Soldier », alors il se sent comme il ne l’a pas encore eu. Assez de séries sur « Star Trek ».

«Star Trek a cet espace dans le cœur pour certaines personnes, surtout maintenant, après que le monde s’est avéré pire que ce que nous pensions. Je crois fermement aux fins heureuses difficiles à gagner. Cela ne veut pas dire que ce n’est pas difficile à atteindre, mais je préfère croire qu’il peut y avoir de bons résultats », conclut le créateur.

La franchise Star Trek en est une pour laquelle ses producteurs et son équipe de création impliqués partagent une grande passion et un dévouement. Paramount a récemment confirmé qu’un nouveau film pour grand écran frappera le public en 2023, bien qu’il ne soit pas lié à la trilogie réalisée par JJ Abrams.