Une actrice de Stranger Things et Amanda Seyfried, ensemble le prochain blockbuster Netflix

Netflix a une longue liste de sorties chaque mois, mais toutes ne génèrent pas les mêmes attentes. Il y a des productions qui arrivent inaperçues et qui peuvent ou non devenir populaires, tandis que d’autres apparaissent dans le catalogue avec une grande affiche. Dans ce dernier groupe est L’apparence des choses, le thriller surnaturel à venir qui présente une performance de Amanda Seyfried et l’actrice de Des choses plus étranges, Natalia Dyer. De quoi parle la bande?

« Un couple de Manhattan déménage dans une petite ville de la vallée de l’Hudson, où ils découvrent que leur mariage peut être aussi effrayant que l’histoire de leur nouvelle maison. », est le synopsis officiel de la production dirigée par Shari Springer Berman et Robert Pulcini, basé sur le roman Toutes les choses cessent d’apparaître de Elizabeth Brundage.







Il est classé par Netflix comme un film d’horreur surnaturel et des stars James Norton, Rhea Seehorn, Alex Neustaedter, F. Murray Abraham et Jack Gore. Le film devrait être disponible dans la bibliothèque le prochain 29 avril 2021.

Seyfried fera une nouvelle apparition sur Netflix après sa participation acclamée à Mank. Jouera Catherine, une femme impliquée dans un mariage sombre. L’actrice de 35 ans a brillé dans le film de David Finsher en tant que Marion Davies et Elle a été nominée aux Oscars de la meilleure actrice dans un second rôle. Auparavant, il s’était également démarqué dans Cher John, Mamma Mia!, Filles lourdes et lettres à Juliette.

D’un autre côté, Dyer jouera le rôle de Willis: une jeune femme victime de George, le mari de Catherine. L’artiste de 25 ans tourne actuellement la cinquième saison de Stranger Things et fait avancer une carrière qui l’avait déjà eue comme actrice principale dans Yes, God, Yes.