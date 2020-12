Le couple de lesbiennes secret derrière une réunion historique à la Maison Blanche

Jean O’Leary et Midge Costanza étaient dans une relation secrète dans les années 70 (Archives nationales / Getty)

Le 26 mars 1977, un couple de militantes féministes lesbiennes dans une relation secrète a réussi un incroyable complot amoureux: la tenue de la toute première réunion sur les droits LGBT + à la Maison Blanche.

Lorsque l’écrivain Eric Marcus a demandé à Jean O’Leary, codirectrice générale du National Gay Task Force, comment elle avait réussi à obtenir une réunion à la Maison Blanche, elle a rappelé: «J’ai eu beaucoup de contacts avec la Maison Blanche, réellement. Notre contact principal était Midge Costanza, avec qui j’avais travaillé… nous avions construit une très bonne relation. Et quand elle est arrivée à la Maison Blanche, je l’ai appelée et j’ai dit: « Il est temps Midge. C’est l’heure.' »

Off the record, elle raconterait une histoire différente.

«Elle m’a dit d’éteindre mon magnétophone», a déclaré Marcus. «Et puis Jean a dit: ‘Je me suis retourné dans mon lit et j’ai dit:’ Midge, nous allons à la Maison Blanche. ‘

O’Leary et Constanza n’ont jamais eu la chance de dire leur vérité au monde. En tant qu’assistante spéciale du président Jimmy Carter (la première femme à occuper un tel rôle), Constanza a été forcée de rester dans le placard en raison de son poste, et la relation du couple resterait secrète pendant de nombreuses années, émergeant après le décès des deux.

Jean O’Leary, jeune femme, est entrée dans un couvent pour se former en tant que religieuse, mais est partie pour poursuivre l’activisme féministe lesbien. En 1976, elle est devenue la codirectrice générale du National Gay Task Force. Elle était l’une des trois seules déléguées à la Convention nationale démocrate.

O’Leary a rencontré Costanza lorsqu’elle a eu besoin d’aide pour essayer d’obtenir que la Convention nationale démocrate inclue les droits des homosexuels dans la plate-forme du parti, ce qui a été initialement bloqué par Carter.

Le couple a organisé la réunion avec 12 leaders des droits des homosexuels de partout au pays. On a demandé à plusieurs reprises à Costanza si elle avait autorisé la réunion avec Carter. Elle a simplement répondu que c’était sur un calendrier public et que son personnel l’aurait probablement alerté.

Lors de la réunion, les dirigeants ont discuté de la législation fédérale contre la discrimination pour un certain nombre de bureaux publics et de ministères. Il a attiré l’attention des médias, avec des titres tels que «La Maison Blanche soutient les droits des homosexuels», car le bureau était perçu comme prenant au sérieux l’égalité LGBT + pour la première fois.

Parmi les participants à la réunion figurait Frank Kameny, cofondateur de NGTF, qui a dirigé le premier piquet de grève des droits des homosexuels devant la Maison Blanche dans les années 60.

A son arrivée, Costanza a dit à Kameny: «Je suis vraiment heureux de vous rencontrer enfin. Je suis juste désolé qu’il ait fallu si longtemps pour entrer dans une maison qui vous appartient autant qu’elle appartient à n’importe qui dans ce pays.

Un autre participant, le lobbyiste des droits des homosexuels George Raya, se souvient: «Nous avons tous travaillé très dur pour préparer la réunion avec le personnel de la Maison Blanche.

«Chacun de nous s’est vu attribuer une agence fédérale. Notre mission était de préparer un livre blanc qui recommandait au gouvernement fédéral de mieux servir les gais et les lesbiennes.

«L’une des plus grandes sensations de ma vie a été de monter dans un taxi ce matin-là et de dire au chauffeur:« À la porte ouest de la Maison Blanche, s’il vous plaît. »»

Costanza et O’Leary se sont séparés en 1980, mais sont restés amis et ont continué à faire pression pour les droits des LGBT + en politique. O’Leary est décédé en 2005, suivi de Costanza en 2010.

Depuis que Costanza et O’Leary ont organisé cette première réunion, le National Gay Task Force (maintenant le National LGBTQ + Task Force) a travaillé avec la Maison Blanche pour faire des sauts monumentaux en faveur des droits LGBT +. Il s’agit notamment de la législation sur l’égalité du mariage, de l’adoption d’une nouvelle loi sur la prévention des crimes haineux et de l’annulation de Don’t Ask Don’t Tell.

Discutant de la rencontre avec Marcus en 1989, O’Leary a déclaré: «Pour les homosexuels qui recherchent des signes, des symboles, de la stature, de la reconnaissance, de quoi que ce soit de ce genre qui, à l’époque, rendrait le style de vie valide, c’était un merveilleuse percée.