Justice League x RWBY dévoile sa bande-annonce

Warner Bros. Entertainment et DC se préparent pour une nouvelle aventure animée. Cette fois, certains des personnages de la société viendront dans l’univers RWBY en Justice League x RWBY : Super héros et chasseurs, première partie. Et voilà à quoi ça ressemble :





Basé sur RWBY / Justice League série limitée de bandes dessinées, qui a fait ses débuts en tant que premier titre numérique de DC en 2021, le film trouve Justice League face à une nouvelle horreur : Adolescence ! Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Cyborg, Green Lantern et Vixen sont choqués de découvrir qu’ils se sont non seulement matérialisés dans un monde étrange appelé Remnant, mais qu’ils ont également été transformés en adolescents. Pendant ce temps, les héros de Remnant découvrent que leur monde a été mystérieusement modifié.

FILM VIDÉO DU JOUR

RWBY est une série animée américaine créée par Monty Oum pour Rooster Teeth au format anime. La série se concentre sur les aventures de l’équipe RWBY, composée de Ruby Rose, Weiss Schnee, Blake Belladonna et Yang Xiao Long. Ils habitent le monde fictif de Remnant, où les jeunes s’entraînent pour devenir des chasseurs et protègent ainsi le monde des créatures appelées Grimm.





Qui joue dans Justice League x RWBY : Super Heroes & Huntsmen ?

Warner Bros./Otter Media

Justice League x RWBY : super-héros et chasseurs présente les voix de Natalie Alyn Lind, Nat Wolff, Ozioma Akagha, David Errigo Jr., Chandler Riggs, Jeannie Tirado et Tru Valentino dans la version animée de Justice League.

Se joindront à eux le casting vocal de longue date de RWBY, Lindsay Jones, Kara Eberle, Arryn Zech et Barbara Dunkelman, en tant que Ruby, Weiss, Blake et Yang, respectivement. Les autres membres de la distribution incluent Miles Luna, Shannon McCormick et Tara Platt.

La première partie de Justice League x RWBY : super-héros et chasseurs sera disponible numériquement le 25 avril sur diverses plateformes de streaming, notamment Prime Video, AppleTV, Google Play et Vudu, entre autres. Le pack combo Blu-ray 4K Ultra HD et le Blu-ray sont également dotés de fonctionnalités spéciales, notamment la fonctionnalité « You Look… Different », révélant l’inspiration derrière la nouvelle apparence de la Justice League. Les autres fonctionnalités incluent « Kid Stuff » et « Plastic Man Saves the World » du DC Vault.

Ce projet fait partie du slot DC précédent. Maintenant que James Gunn et Peter Safran sont en charge des studios DC récemment créés, chaque projet se connecte aux autres à moins qu’il ne fasse partie d’Elseworlds, tout comme Le Batman et Jokerqui restera indépendant.