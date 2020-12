Bridgerton: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 2

ATTENTION, ALERTE SPOILER. D’après les romans les plus vendus de Julia Quinn, « Bridgerton»Est une série créée par Chris Van Dusen et produite par Shonda Rhimes qui raconte l’histoire des huit frères attachants de la famille Bridgerton qui recherchent l’amour et le bonheur dans la haute société londonienne.

La fiction se déroulant dans le monde compétitif de la haute société de Regency London, commence avec Daphné qui fait ses débuts avec un grand succès sur le marché matrimonial de Londres, l’apparition d’une note de potins signée par Lady Whistledown et le retour inattendu de Simon, le nouveau duc de Hastings.

« Bridgerton»Tourne principalement autour de l’histoire de Daphné et Simon, qui simulent une romance pour aliéner les femmes du duc, qui ne veut pas se marier ou avoir des enfants à cause d’une promesse qu’il a faite à son père sur son lit de mort; cependant, les sentiments font surface et ils finissent par tomber amoureux.

Dans le même temps, la série Netflix suit l’histoire des frères de Daphné: Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory et Hyacinth. Le premier est amoureux de la chanteuse d’opéra Sienna Rosso, mais garde leur relation secrète pour garder les apparences et ne pas affecter sa position sociale.

Pendant ce temps, la reine Charlotte confie à Eloïse le soin de découvrir l’identité de Lady Whistledown, et elle estime que c’est Madame Delacroix, la couturière qui couche avec Benedict. Alors qu’est-il arrivé à chacun des frères Bridgerton et aux autres personnages?

Daphné et Simon se sont tous deux trompés dans leur relation (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DE «BRIDGERTON»?

La danse du duc et de la duchesse, dans le dernier épisode de « Bridgerton»Marque un changement de direction dans le récent mariage de Daphné et Simon, ainsi que dans la fortune et le destin de ceux qui les entourent.

Les Featheringtons, qui traversent une mauvaise situation économique, reçoivent la nouvelle de la mort de Sir George; et Sir Phillip Crane propose à Marina Thompson, qui attend le bébé de son défunt frère. Pendant ce temps, Lord Featherington espère récupérer sa fortune en pariant sur un match de boxe, mais cela ne se passe pas comme prévu.

Après que Lord Featherington soit entré dans une pièce avec des hommes très suspects, Lady Featherington arrive au bal de Hastings pour dire que son mari a été assassiné et qu’il n’y a aucune trace de l’argent qu’il a gagné. De son côté, Marina Thompson accepte la proposition de Phillip et Lady Featherington lit mortifié le nom de l’homme qui héritera du titre et des biens de sa famille. C’est à propos de qui?

Daphné et Simon seront-ils toujours heureux dans une deuxième saison de « Bridgerton »? (Photo: Netflix)

Lorsque Daphné découvre les lettres que Simon a écrites à son père, elle comprend un peu plus sa situation et ses «tromperies», et avec l’aide de Lady Danbury et Lady Bridgerton, le couple se réconcilie enfin. La saison se termine avec la naissance de leur premier enfant, que Simon décide de nommer A, comme le veut la tradition de la famille Bridgerton.

Pendant ce temps, Anthony annonce qu’il se mariera bientôt, qu’il soit amoureux ou non de ladite femme. Lorsqu’il devient clair qu’il aime Sienne, mais qu’il ne veut pas l’accepter telle qu’elle est, le jeune artiste rompt avec lui et commence à sortir avec un autre homme.

Enfin, la véritable identité de Lady Whistledown est révélée. Bien qu’Eloïse ait averti Madame Delacroix du plan des Bow Street Runners pour la piéger, la couturière n’était pas celle derrière les potins mais Penelope Featherington.

Nicola Coughlan joue Penelope Featherington dans « Bridgerton » (Photo: Netflix)



QUE SIGNIFIE LA FIN DE «BRIDGERTON»?

La fin de la première saison de « Bridgerton»Laissant plusieurs questions non résolues, c’est l’histoire de cette famille et ses proches continuent dans un deuxième volet. Bien que pour le moment ni Netflix ni Shondaland n’aient rien confirmé à ce sujet.

Qui a assassiné Lord Featherington et qui a hérité de ses propriétés? Lady Whistledown reviendra-t-elle avec plus de potins? Anthony se mariera-t-il? Avec qui? Colin acceptera-t-il ses sentiments pour Penelope? Daphné et Simon seront-ils toujours heureux? Voici quelques-unes des questions en suspens.

S’adressant à RadioTimes.com, Nicola Coughlan, qui joue Penelope Featherington, a déclaré: «J’adorerais faire ce voyage avec elle, pour voir comment elle a changé. J’adorerais vraiment y retourner parce que j’ai l’impression que nous venons de gratter la surface. Et parce qu’il y a un si grand casting dans cette série, il y a tellement plus de personnages. Je veux dire, j’ai l’impression que nous avons établi ce grand monde, alors j’aimerais en explorer davantage. «