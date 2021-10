Le coupable est-il basé sur une histoire vraie ? Le film de Jake Gyllenhaal Netflix expliqué

le coupable est le nouveau thriller à chaud sur Netflix dont tout le monde a parlé récemment et les fans veulent savoir s’il est basé sur une histoire vraie. Eh bien, en quelque sorte.

Jake Gyllenhaal joue dans ce thriller policier captivant qui raconte l’histoire d’un détective de police troublé, Joe Bayler, qui a été rétrogradé au poste d’opérateur du 911 et se retrouve sur l’un de ses cas les plus ébouriffants à ce jour.

Il est sur le point de raccrocher au nez d’une femme qui, selon lui, vient d’appeler le 911 pour « parler à quelqu’un », mais quand il devient clair qu’elle a été enlevée, il finit par se démener pour lui sauver la vie. Avec juste une camionnette blanche pour continuer en termes de descriptions, Bayler doit essayer de retrouver la victime avant qu’il ne soit trop tard. Mais il y a plus dans cette affaire qu’il n’y paraît.

Il s’agit cependant d’un remake du film danois du même nom (Den Skyldige), qui a été publié en octobre 2018 et est basé sur des événements réels. L’original aurait été inspiré par un véritable appel d’urgence observé par le réalisateur du film Gustav Möller. Donc d’une manière détournée, vous pourriez dire le coupable est basé sur une histoire vraie car il suit de si près le récit de la version danoise originale.

A leurs côtés, les voix d’Ethan Hawke (The Good Lord Bird, The Black Phone) en tant que Sgt Bill Miller, Peter Sarsgaard (Jarhead) comme Henry Fisher, et Da’Vine Joy Randolph (Fête de Noël au bureau) alors que le répartiteur CHP joue les rôles principaux dans le film.