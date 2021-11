Le directeur du présentateur Adam McKay dit qu’il n’est plus en accord avec Will Ferrell

Princess BBQ électrique hybride 112252

Tout le monde sera d’accord pour dire que griller au charbon de bois donne un goût et une ambiance supplémentaires à votre barbecue. Pourtant, il est parfois aussi utile de n’avoir qu’à brancher la prise et passer à un barbecue électrique. Vous n’avez plus besoin de choisir à partir de maintenant, car avec le barbecue Hybride Princess 112252 tout est possible. L'élément chauffant amovible peut être éteint instantanément pour passer du charbon de bois à l'électricité en quelques secondes.Modèle de table pratique Le barbecue hybride Princess a des pieds robustes qui lui permettent de tenir en toute sécurité sur toute table ou surface plane. Le barbecue idéal pour un barbecue de jardin, mais aussi pour faire des grillades dans le parc ou dans un camping. Choisissez la grille de cuisson électrique et utilisez l’élément chauffant de 2 000 W avec le bac à graisse. Le bac à graisse sert également de récipient pour le charbon de bois ou les briquettes, offrant ainsi une expérience de barbecue unique. Gril à viande, poisson et légumes Vous pouvez faire griller de la viande, du poisson et des légumes pour toute la famille sur la grille de cuisson de 44 x 28,5 cm. La grille supérieure surélevée peut être utilisée pour des aliments plus délicats ou pour cuire de la viande lentement. Vous pouvez régler le thermostat sur la température idéale pour rôtir lentement du poisson ou griller des légumes. Grâce à la puissance de 2 000 W, le barbecue hybride Princess chauffe rapidement, vous pouvez directement vous mettre au travail. Facile à nettoyer Le barbecue hybride Princess est entièrement démontable et donc facile à nettoyer. Le bac collecteur de graisse peut facilement être vidé et grâce au revêtement antiadhésif, les grilles peuvent également être nettoyées sans grande difficulté. Le châssis métallique est recouvert d'un revêtement spécial pour éviter la rouille. Utilisation sûre Il est important de ne jamais combiner l'élément chauffant et le charbon de bois lors de la cuisson. L'élément chauffant ne peut pas non plus être utilisé comme démarreur d'allumage pour le charbon de bois. Il peut être enlevé si vous voulez ajouter du charbon de bois ou des briquettes. Ce que la boîte contient : Princess barbecue hybride, manuel Les bonnes raisons de choisir le barbecue hybride Princess : * N'hésitez plus entre un barbecue électrique ou au charbon de bois grâce à la technique hybride * Utilisez le barbecue dans le jardin et emmenez-le aussi facilement au parc ou au camping * Avec pare-vent et grille surélevée pour laisser cuire de la viande sans brûler * Puissance de 2 000 watts et température réglable en continu pour griller rapidement ou lentement * Entièrement démontable avec grille lavable au lave-vaisselle et bac à graisse