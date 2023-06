Royaume de la planète des singes La star Owen Teague a rencontré le chef de file des films précédents

Owen Teague a pu parler au père du film de son personnage pour Royaume de la planète des singes. Le dernier film sera le quatrième volet de la franchise de redémarrage. Teague jouera Cornelius, le fils de Ceaser (Andy Serkis), une figure messianique singe des trois précédents Planète du singe films. Selon l’interview de Teague avec The Hollywood Reporter, lui et tout le monde ont pu parler à Serkis.





« Lui et moi avons eu une réunion, et il a fait partie des raisons pour lesquelles je suis devenu acteur. C’était donc quelque chose que j’avais voulu faire toute ma vie, et c’était littéralement un rêve devenu réalité de faire ce travail et jouer ce personnage. La partie la plus difficile a été d’apprendre à être en costume toute la journée et à avoir un appareil photo attaché à la tête.

Serkis, qui a beaucoup d’expérience dans le travail de capture de mouvement, a déclaré à Teague qu’il « s’y habituera et [he’ll] arrêtez de vous en soucier après la première semaine. Et il avait absolument raison. » Teague a poursuivi en disant que jouer un personnage de capture de mouvement était quelque chose qu’il a pris très rapidement. Il a trouvé cela très libérateur et quelque chose auquel vous ne pensez pas parce qu’être le personnage inhumain que vous jouez devient un autre costume. Teague espère en faire plus un jour.

Travailler avec les acteurs et le réalisateur

Grâce à Wes Ball, le réalisateur, avoir à jouer avec des choses qui n’existaient pas était également facile à visualiser pour Teague. Comme l’a expliqué l’acteur, Ball était « visuel » et « pourrait nous peindre ce tableau ». Une chose supplémentaire qui a facilité le tournage était la façon dont les acteurs se soutenaient tellement les uns les autres.

« J’essaie de ne pas dire de noms de personnages, mais quand je regardais d’autres acteurs sur le plateau, je voyais ce que je croyais dans ma tête être ce mélange entre eux. Donc nous ne nous considérions pas comme humains par le Nous nous appelions « les singes ». Nous étions les singes. Donc c’était très réalisé pour tout le monde, et nous avons aussi créé un monde très détaillé pour nous-mêmes. »

À cause de ça, Royaume de la planète des singes est le premier film facile à visualiser pour Teague. D’après l’acteur, généralement, après l’arrêt du tournage, il se dit : « Eh bien, qui sait comment ça va se passer. La moitié est du montage. » Cette fois, cependant, il a dit : « Ça va être génial. Nous avons fait quelque chose de complètement incroyable. » Au moins, c’est quelque chose que Teague espère être vrai.