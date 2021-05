Le « Mass Effect: Legendary Edition » est arrivé. Voici ce que les fans de l’espace devraient savoir.

Les nouveaux fans et les anciens vétérans de « Mass Effect » trouveront des choses à apprécier dans la version remasterisée des jeux spatiaux emblématiques, qui seront lancés aujourd’hui (14 mai) sur de multiples plateformes.

« Mass Effect: Legendary Edition » est remasterisé par le développeur canadien d’origine BioWare, une filiale de l’éditeur américain Electronic Arts. La trilogie complète sera disponible sur PC (via Origin, application EA Desktop, Green Man Gaming et Steam), Xbox One et PlayStation 4 à 12 h HAE (4 h 00 GMT); La rétrocompatibilité est également disponible sur Xbox Series X | S et PlayStation 5.

« Les textures, shaders, modèles, effets et caractéristiques techniques de ces trois aventures épiques ont tous été mis à jour, dans le but non pas de refaire ou de réinventer les jeux originaux, mais de moderniser l’expérience afin que les fans et les nouveaux joueurs puissent découvrir l’œuvre originale. dans sa meilleure forme possible « , a déclaré EA dans un communiqué, ajoutant que pour de meilleurs résultats, jouez à toute la trilogie (environ 100 heures de contenu) et prenez votre temps, sinon vos choix dans » Mass Effect 3 « emballeront un énorme coup de poing.

Une capture d’écran de « Mass Effect: Legendary Edition » (Crédit d’image: Bioware)

J’ai demandé à mon mari (« J ») de faire un premier aperçu rapide de notre PlayStation 4 avec une copie préalable de BioWare fournie de la trilogie remasterisée, car il a également joué la trilogie originale « Mass Effect » telle qu’elle est sortie. Bien que J ait été impressionné par les graphiques améliorés et que les premières heures aient été relativement fluides, il a rencontré des bogues de synchronisation des sous-titres audio, a trouvé la mini-carte déroutante pour indiquer la direction et a déclaré que les commandes devraient être améliorées pour permettre aux personnages de marcher et de courir plus. intuitivement en cliquant sur le joystick gauche.

« C’est un très bon remake pour les nostalgiques de la série et qui veulent rejouer le jeu sur des consoles modernes, mais il a quelques problèmes qui pourraient encore être résolus pour les nouveaux arrivants qui s’attendent à une expérience moderne », a déclaré J à 45secondes.fr.

Armés du regard de ce joueur de console expérimenté sur « Mass Effect », nous avons interrogé le rédacteur de PC Gamer Christopher Livingston sur ses souvenirs de lecture de la série originale sur différentes versions de PC, et ce à quoi les nouveaux joueurs peuvent s’attendre. (PC Gamer et 45secondes.fr sont tous deux la propriété de Future PLC.) La transcription modifiée se trouve ci-dessous.

Une capture d’écran de « Mass Effect: Legendary Edition » (Crédit d’image: Bioware)

45secondes.fr: Quelle a été votre première rencontre avec les jeux?

Christopher Livingston: Le premier, je pense que j’ai joué comme il est sorti [in 2007]. Je suis rapidement devenu accro à l’histoire et aux personnages, alors que les deuxième et troisième sont sortis [in 2010 and 2012], Je les ai joués immédiatement. C’est l’un de ces jeux qui survient où il y a tellement de discussions que vous ne voulez pas jouer trois mois plus tard. Vous voulez y jouer en même temps que vos amis, vos collègues et la communauté parce que vous ne voulez pas que les choses soient gâtées. Vous voulez comparer vos propres expériences avec celles des autres qui les vivent.

45secondes.fr: Qu’est-ce qui rendait « Mass Effect » unique par rapport aux autres franchises, au moment de sa sortie?

Livingston: C’était absolument les personnages que vous rencontrez dans le jeu et les relations que vous avez nouées avec eux. J’ai du mal à penser à des jeux où les personnages sont si bien réalisés et où le dialogue est si bien écrit. C’est un jeu de rôle, vous avez donc votre mot à dire dans ces conversations. Vous ne vous contentez pas de les regarder se produire. Vous avez des réponses à ce que les gens disent.

Pour moi, quand je joue à un jeu de rôle, je joue souvent un personnage qui s’intéresse à moi, comme ce qu’il y a pour moi et pourquoi est-ce que je m’en soucie? Mais dans « Mass Effect », j’ai très vite réalisé que cela ne marcherait pas. Je me soucie vraiment de ces personnages. C’est une chose rare, je pense, où un jeu changera la façon dont vous le jouez. J’ai rapidement abandonné tout le truc « Je suis un crétin » parce que je tenais tellement à ces gens. Quand je suis parti en mission, je me suis dit: « Peu importe. Je tire, tire, tire sur les ennemis [just to finish the mission]. Tout ce que je veux, c’est retourner au navire et parler à mes amis. «

Une capture d’écran de « Mass Effect: Legendary Edition » (Crédit d’image: Bioware)

45secondes.fr: Dans les missions spatiales réelles et dans les analogues spatiaux, lorsque les gens reviennent de ces expériences, ils nous disent généralement qu’ils devaient compter sur leurs coéquipiers. Ils n’avaient pas le choix parce qu’ils étaient si isolés. Est-ce pour cela que vous avez modifié votre comportement dans « Mass Effect »?

Livingston: Honnêtement, [it was because] c’étaient juste des gens très intéressants et le dialogue était tellement bon. Ils avaient ces histoires, problèmes et traumatismes. Je ne sais pas si je me sentais dépendant d’eux, mais j’étais très intéressé par eux. J’avais un énorme coup de cœur pour mon personnage car elle était très bien écrite. C’était comme une collaboration entre les écrivains – qui vous ont donné toutes ces choses à dire – et ensuite vous-même, en choisissant ce que vous voulez dire.

45secondes.fr: Si c’était nouveau dans la série, que recommanderiez-vous que je garde à l’esprit? Comment devrais-je aborder ce jeu par opposition aux autres types de RPG?

Livingston: En ce qui concerne votre personnage, il y a cette idée de [choosing between] un « parangon » – quelqu’un qui fait la bonne chose tout le temps, et le « renégat » – qui est un peu comme un canon lâche, peut-être méchant ou potentiellement mauvais. Je dirais, ne vous sentez pas obligé de vous en tenir à ces deux choix. Ne vous sentez pas obligé d’être cet archétype de l’un ou de l’autre, même si vous avez l’impression que c’est ce qu’ils vous demandent de faire. Basez vos décisions sur ce qui vous convient à ce moment-là et sur ce que vous pensez des personnes avec lesquelles vous interagissez.

Une capture d’écran de « Mass Effect: Legendary Edition » (Crédit d’image: Bioware)

45secondes.fr: Pouvez-vous me donner une idée de ce que vous aviez commencé à ressentir lorsque vous êtes arrivé au troisième match, après avoir vécu l’expérience de jouer les deux premiers?

Note de l’éditeur: La trilogie vous permet d’importer vos personnages entre les parties, ce qui vous permet de passer des dizaines d’heures avec le même personnage subissant l’impact de tous vos choix en cours de route.

Livingston: Il y a beaucoup de controverse sur la fin de « Mass Effect 3 » au point où ils l’ont en quelque sorte réécrit parce que les gens étaient vraiment mécontents. Je n’étais pas tout à fait d’accord avec cela. Vous voyez cela dans des émissions de télévision comme « Game of Thrones » et « Line of Duty » où tout le monde veut que le tout dernier épisode, même les 10 dernières minutes du dernier épisode, soit la fin parfaite. Mais je pense que vous pouvez considérer une fin comme non seulement les 10 dernières minutes; vous pouvez le regarder comme toute la saison dernière.

Si vous considérez la fin de « Mass Effect 3 » non seulement comme la dernière chose que vous faites, mais comme la dernière partie de l’histoire, j’ai trouvé que c’était vraiment satisfaisant. Vous avez ces personnages avec lesquels vous avez vécu tout au long de ce voyage et vous devez prendre des décisions vraiment horribles et difficiles. Souvent, il ne s’agit pas tant de prendre la bonne décision que de choisir parmi une série de mauvaises décisions. Il y a des choix vraiment difficiles, et vous devez dire au revoir à beaucoup de personnages. En y entrant, j’espérais une résolution satisfaisante. C’était comme si ces personnages avaient reçu leur dû par les écrivains.

Une capture d’écran de « Mass Effect: Legendary Edition » (Crédit d’image: Bioware)

45secondes.fr: Selon vous, quel est l’héritage de « Mass Effect »?

Livingston: Je sais que je reviens toujours là-dessus, mais il y a tellement de choses qui impliquent les personnages. Il y a infini [community] débats sur qui est votre meilleur suiveur parmi tous les membres de l’équipage. Mais je pense que l’héritage est d’avoir tellement de personnages fantastiques et intéressants qui restent avec vous. Pour ce qui est de mon propre jeu, je n’ai joué à chaque jeu qu’une seule fois. Je sais que beaucoup de gens y retournent et les rejouent, et je le fais souvent avec des jeux de rôle pour faire des choix différents. Je ne pouvais pas me résoudre à écraser le souvenir de l’histoire que j’avais eue la première fois. Je ne voulais pas savoir ce qui se passerait différemment. Je sentais que je ne pouvais pas simplement partir. Je n’ai pas pu refaire mon personnage. Cette histoire [I experienced] est ce qui s’est passé, et c’était mon canon personnel pour la série.

45secondes.fr: Y a-t-il autre chose que vous vouliez inclure?

Livingston: J’ai l’impression que beaucoup de science-fiction sur les humains rencontrant des extraterrestres tombe dans l’un ou l’autre, ce sont des extraterrestres bienveillants et ils veulent nous aider, ou ce sont des extraterrestres maléfiques et ils veulent nous détruire. Il y a les deux dans « Mass Effect », mais il y a aussi toute cette zone grise. Il y a de la politique dans différentes cultures extraterrestres, et ils ont des antécédents, des inquiétudes et des problèmes différents. Ce n’est pas juste un [attitude of] « Tuerons cette race parce qu’elle est mauvaise. Aidons cette race qui est bonne. » Il existe des types pervers, mais [at the same time] il y a beaucoup de nuances et d’éthique. Je pense que cela pourrait intéresser les personnes expérimentées dans la science-fiction spatiale.

