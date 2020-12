Le chaudron de tout de Tasha: la nouvelle extension des règles de D&D ajoute une série d’objets magiques (Pt 15)

À un peu moins d’un mois complet de sortie, Tasha’s Cauldron of Everything est la dernière extension de D&D. Le nouveau livre de WOTC offre aux joueurs de nouvelles sous-classes, des objets magiques, des variantes de caractéristiques de classe, des exploits et plus encore!

L’article précédent est un excellent point de départ si vous souhaitez vous familiariser avec notre couverture des objets magiques dans TCoE. L’article ci-dessous couvrira les objets magiques du Codex de Planecaller, du membre prothétique et des versets protecteurs.

Codex de Planecaller

Objet merveilleux, rare (nécessite une harmonisation par un sorcier)

Les pages de ce livre sont reliées en peau de démon, et sa couverture est gravée d’un diagramme de la Grande Roue du multivers. Une fois trouvé, le livre contient les sorts suivants: bannissement, recherche de familier, porte, cercle magique, liaison planaire et invocation d’élémentaire (apparaît dans ce livre). Il fonctionne comme un grimoire pour vous. Pendant que vous tenez le livre, vous pouvez l’utiliser comme cible de lancement de sorts pour vos sorts d’assistant. Le livre a 3 charges, et il récupère ld3 charges dépensées quotidiennement à l’aube. Vous pouvez utiliser les charges des manières suivantes tout en le maintenant:

Si vous passez 1 minute à étudier le livre, vous pouvez dépenser 1 charge pour remplacer l’un de vos sorts de sorcier préparés par un sort différent dans le livre. Le nouveau sort doit être de l’école de conjuration. Lorsque vous lancez un sort de conjuration qui invoque ou crée une créature, vous pouvez dépenser 1 charge pour conférer à cette créature un avantage aux jets d’attaque pendant 1 minute.

Membre prothétique

Objet merveilleux, commun

Cet objet remplace un membre perdu par une main, un bras, un pied, une jambe ou une partie du corps similaire. Pendant que la prothèse est attachée, elle fonctionne de manière identique à la pièce qu’elle remplace. Vous pouvez le détacher ou le rattacher en tant qu’action, et il ne peut pas être supprimé contre votre volonté. Il se détache si vous mourez.

Versets protecteurs

Objet merveilleux, rare (nécessite une harmonisation par un sorcier)

Ce grimoire relié en cuir est renforcé avec des garnitures en fer et en argent et une serrure en fer (DD 20 à ouvrir). En guise d’action, vous pouvez toucher la couverture du livre et la faire verrouiller comme si vous y jetiez un verrou arcane. Une fois trouvé, le livre contient les sorts suivants: verrou arcanique, dissipation de la magie, globe d’invulnérabilité, glyphe de protection, sanctuaire privé de Mordenkainen, protection contre le mal et symbole. Il fonctionne comme un grimoire pour vous. Pendant que vous tenez le livre, vous pouvez l’utiliser comme cible de lancement de sorts pour vos sorts d’assistant. Le livre a 3 charges, et il récupère ld3 charges dépensées quotidiennement à l’aube. Vous pouvez utiliser les charges des manières suivantes tout en le maintenant:

Si vous passez 1 minute à étudier le livre, vous pouvez dépenser 1 charge pour remplacer l’un de vos sorts de sorcier préparés par un sort différent dans le livre. Le nouveau sort doit être de l’école d’abjuration. Lorsque vous lancez un sort d’abjuration, vous pouvez dépenser 1 charge pour conférer à une créature que vous pouvez voir à moins de 9 mètres de vous 2d10 points de vie temporaires.

Si vous aimez ce contenu et souhaitez en voir plus, il est recommandé de visiter la section Unearthed Arcana du site Web de D&D. Comme toujours, restez à l’écoute pour la couverture future des objets magiques disponibles dans Chaudron de tout de Tasha!