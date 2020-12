Brad Pitt a joué une farce ennuyeuse à George Clooney lors du tournage de «  Ocean’s Twelve  » en Italie

le Océans trilogie a toujours été connue pour sa distribution d’ensemble. Remplie de stars comme Brad Pitt, George Clooney, Julia Roberts, Matt Damon et bien d’autres, chaque scène présente certains des meilleurs talents d’Hollywood.

Ayant travaillé ensemble sur trois films, plusieurs membres de la distribution du film ont noué des relations solides les uns avec les autres. Pitt et Clooney, en particulier, ont développé un lien qui les a amenés à se faire des farces cruelles. Quand la production a commencé pour Ocean’s Twelve, Pitt avait hâte de faire une farce ennuyeuse à Clooney dans sa ville natale du lac de Côme.

Brad Pitt a fait une farce à George Clooney, la co-vedette d’Ocean’s Twelve

Brad Pitt et George Clooney à Londres pour promouvoir «Ocean’s Eleven» | Dave Hogan / Mission / Getty Images

Quand il était temps de tirer Ocean’s Twelve, l’équipage a fait ses valises et est parti en Europe. Ils ont filmé dans divers endroits, mais l’un des plus remarquables était le lac de Côme, la même ville dans laquelle Clooney a vécu pendant plusieurs années.

Décidant qu’il voulait être un farceur, Pitt avait posté des mémos dans toute la ville avec une étrange demande.

«Nous sommes allés en Europe et avons fait le 12, et nous en avons tourné une partie dans le lac de Côme, ma ville natale», a déclaré Clooney à GQ. «Brad a envoyé une note à tous les habitants de la ville, de ma ville. J’avais vécu là-bas pendant des années, mais il l’avait affiché sur des poteaux téléphoniques et a dit: « Le film arrive en ville, s’il vous plaît, adressez-vous uniquement à M. George Clooney en son nom de personnage de Danny Ocean, et ne le regardez pas directement. les yeux. »

Les habitants du lac de Côme n’étaient pas satisfaits du mémo de Clooney

Comme on pouvait l’imaginer, les habitants du lac de Côme n’étaient pas très satisfaits de ce qu’ils croyaient être la déclaration arrogante de Clooney. Ils l’ont aussitôt évoqué dans les journaux locaux, disant à quel point il était méchant pour cette demande.

« Donc le journal, c’était comme » El Devil « », a déclaré Clooney. «’George Clooney est El Devil.’ C’était une histoire horrible, pour laquelle je l’ai récupéré plus tard.

George Clooney a envoyé 20 € à Julia Roberts pour lui faire signer « Ocean’s Eleven »

Bien que la farce de Pitt était géniale, Clooney lui-même a montré qu’il avait aussi un grand sens de l’humour. Quand les producteurs se développaient Ocean’s Eleven, il y avait du mal à comprendre comment ils paieraient toutes les stars du film.

Clooney savait qu’ils voulaient Roberts dans le film, mais ils savaient également qu’il n’y avait aucun moyen de lui payer un salaire de 20 millions de dollars. Il a donc décidé de briser la glace en lui envoyant 20 € avec le scénario.

«Je me souviens de Julia, je ne la connaissais pas», a déclaré Clooney. «Je ne l’avais jamais rencontrée et elle faisait 20 millions de dollars par film. Et nous venons de parler à Brad [Pitt] à le faire, et Matt à le faire, et nous voulions que Julia le fasse. J’ai donc mis un billet de 20 € sur le scénario et je l’ai envoyé, et j’ai dit: «Je vous entends avoir 20 une photo maintenant.»

Brad Pitt, George Cloney et Matt Damon ont maintenu une relation étroite

Clooney a passé beaucoup de temps avec ses co-stars pendant le tournage Ocean’s Eleven. Il s’est naturellement lié avec tout le monde dans la distribution, mais a noué des relations particulièrement étroites avec Pitt et Damon.

« Ces gars-là, j’ai fait beaucoup de films avec Brad et Matt au fil des ans à cause de ça », a déclaré Clooney. Mais c’était ma première rencontre entre eux, et le tout premier jour où nous nous sommes réunis, c’était juste facile et amusant et nous étions tous en quelque sorte, nous vivons à Las Vegas… »