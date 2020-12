Cyberpunk 2077 – Gagnez de l’argent rapidement: comment obtenir de nombreux tourbillons tôt – Solution (Guide)

Dans Cyberpunk 2077 il y a un tas d’options Euro dollar pour gagner cela par les gens de Night City, il suffit d’appeler Les tourbillons (€ € ou ED). Malheureusement, il existe au moins autant de façons de dépenser à nouveau vos économies importantes, après tout, certaines armes et cyberwares peuvent coûter assez cher.

Nous avons celui-ci pour vous afin que vous ne vous retrouviez pas sans argent tout le temps et que vous ne puissiez rêver que des meilleurs véhicules, gadgets et systèmes d’armes Guider dans lequel nous vous expliquons comment vous pouvez rapidement rassembler un tas de tourbillons. Nous vous donnons également des conseils sur les principes économiques en Ville de nuit.

Cyberpunk 2077: Gagnez de l’argent rapidement, voici comment (Guide)

Il y a des tonnes de raisons de vouloir posséder un tas de tourbillons, dont la plus courante est probablement de vouloir acheter le meilleur équipement. Pour atteindre cet objectif, il existe différentes manières qui mènent au succès parfois plus rapidement et parfois plus lentement, mais si vous faites attention à toutes, l’argent entre en vous. Cyberpunk 2077 ne soyez jamais à court et vous pouvez acheter un équipement solide dès le début.

Missions, affectations, crimes de scanner NCPD

Le moyen le plus rapide et le plus simple de gagner de l’argent dans Night City est d’utiliser le Missions principales et secondaires à compléter. Non seulement vous obtenez de nombreuses récompenses encore et encore, mais vous rencontrez également généralement de nombreux adversaires et des conteneurs dans lesquels il y a souvent beaucoup Euro dollar sont situés. Alors ne dites jamais non à de nouvelles missions, mais abordez-les dans le but de devenir riche rapidement.

Les N sont particulièrement lucratifs et prennent rarement du tempsActivités de DPC, qui sont affichés sur votre carte avec des symboles bleu clair. Principalement le crâne (Crime organisé suspecté) et l’icône de batte de baseball (Raid en cours) fait rapidement et il y a généralement beaucoup de butin, sous la forme de tourbillons ou de pièces d’équipement que vous pouvez vendre.

Exploration de données des ressources

En complétant Minijeux de protocole de violation En tant que netrunner, vous pouvez rapidement gagner beaucoup d’argent aux points d’accès. Vous pouvez trouver des points d’accès comme celui-ci partout dans Cyberpunk 2077, mais si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez en profiter Interface réseau étendue déverrouiller, qui vous montre automatiquement les points d’accès à proximité.

Si vous n’êtes pas satisfait des sommes provenant de ces vols, nous en avons un Solution pour vous. Dépendance à Arbre de compétences du protocole de violation l’avantage Exploration de données améliorée, ce qui vous donne 50% de dollars en plus à partir des points d’accès. Au niveau 2, il y a même 100% plus de tourbillons que vous obtenez. Cependant, vous avez besoin d’une intelligence d’au moins 5 pour cette amélioration.

Collecter, piller et primes

Les eurodollars peuvent bien entendu également être utilisés comme Proie aléatoire sont collectés et se trouvent également souvent dans des armoires, des conteneurs, des tiroirs, etc. Alors gardez toujours les yeux ouverts pendant les missions et n’ayez pas peur de rechercher chaque adversaire vaincu pour le combat. Aussi, prenez autant de butin que vous pouvez en transporter car il peut être vendu chez les vendeurs. Plus l’article est précieux, mieux c’est.

Aussi, gardez toujours un œil sur les citoyens qui ont reçu une prime. Vous pouvez le voir en scannant le suspect. Fondamentalement, cela vaut la peine d’éliminer tous les adversaires pour lesquels il y a de l’argent, après tout, vous ne serez jamais puni et toujours récompensé pour la désactivation, donc une situation gagnant-gagnant pour V.

Cyberpunk 2077: Règles de vente dans Night City

Si vous avez accumulé une petite fortune, vous pouvez facilement vous en débarrasser. Les articles peuvent provenir de Concessionnaires, Cyberware de Ripperdocs et véhicules de Fixateurs être acheté. En outre, il existe des options de dialogue en cours d’action associées à un paiement en espèces. Plus la position de l’élément souhaité est élevée sur le Échelle de raretéle plus cher c’est bien sûr.

La plupart des vendeurs de Night City ont des articles de haute qualité en stock, mais pour eux, il y en a généralement un de grande qualité. Cred de rue nécessaire, alors n’oubliez pas de traquer les criminels et de garder les rues propres. Les articles vendus par les concessionnaires sont également adaptés à votre niveau actuel.

Le choix des produits de ces revendeurs dépendra de 48 heures de jeu mis à jour, ou lorsque V est allé loin et revient. De plus, les détaillants peuvent offrir des rabais sur leurs produits, alors assurez-vous de visiter autant de détaillants que possible afin qu’ils ne négligent pas ces articles particulièrement bon marché.

