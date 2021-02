Le prototype SpaceX Starship SN9 explose à nouveau à l’atterrissage: voici tout ce que vous devez savoir

03 févr.2021 19:14:16 IST

Un prototype de la fusée Starship de SpaceX a bien décollé pour un vol d’essai le 2 février et a atteint son objectif de 10 km, mais a fini par exploser lors de l’atterrissage. Selon les rapports, le prototype du numéro de série 9 (SN9) n’a pas réussi à ralentir ou même à devenir vertical en descendant. Cela a conduit SN9 à atterrir durement sur le site d’atterrissage, puis à exploser en une énorme explosion. Le prototype de fusée avait été lancé depuis le site du sud du Texas de SpaceX, situé sur la côte du golfe, près du village de Boca Chica, a rapporté Space.com. Le décollage avait eu lieu à 15 h 25 HNE ou à 15 h 55 IST et la fusée avait apparemment un vol d’essai réussi en réussissant à effectuer un «retournement horizontal complexe» lors de sa rentrée dans l’atmosphère de la planète.

L’atterrissage restait à maîtriser par le prototype, similitude que SN9 partageait avec son prédécesseur, le prototype SN8 qui avait également explosé en boule de feu en décembre. L’ingénieur principal d’intégration de SpaceX, John Insprucker, a également noté qu’ils devaient travailler un peu plus sur l’aspect de l’atterrissage dans la diffusion Web du lancement de SpaceX mardi. Il a soutenu que c’était seulement la deuxième fois que le véhicule Starship volait «dans cette configuration» et que son vol, atteignant la cible et même la réorientation «avait l’air très bien et stable».

Selon la société, SN9 était propulsé par trois moteurs Raptor, ce qui aiderait à l’ascension de la fusée jusqu’à son objectif de 10 km d’altitude. Les trois moteurs devaient s’arrêter en séquence avant que le véhicule n’atteigne le zénith. Après cela, le prototype devait effectuer une «transition de propulseur vers les réservoirs de collecteur internes» avant de se réorienter pour la rentrée.

Le prototype était censé avoir une descente aérodynamique contrôlée à l’aide de deux volets avant et de deux volets arrière sur son corps. Les moteurs Raptor de SN9 étaient alors censés se rallumer juste avant l’atterrissage pour assurer une finition en douceur au lancement.

Hors de Twitter pendant un moment – Elon Musk (@elonmusk) 2 février 2021

Le directeur de SpaceX, Elon Musk, qui est généralement prompt à commenter les succès et les échecs, n’a rien dit sur le prototype. Cela pourrait être lié à la pause Twitter sur laquelle il avait écrit mardi.

