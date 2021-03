Kim So Hyun: Tout sur l’actrice «Love Alarm»

Kim So Hyun, l’actrice qui joue Kim Jo-jo dans « Alarme d’amour», Une série Netflix sud-coréenne, est né le 4 juin 1999 en Australie et à l’âge de quatre ans, il a déménagé en Corée du Sud. Elle a commencé sa carrière en 2006 alors qu’elle n’était qu’enfant, elle a joué un rôle de soutien dans la spéciale «Drama City» «Dix minutes mineures».

Elle est ensuite apparue dans « A Happy Woman » (2007), « Hometown of Legends » (2008), « My Name Is Pity » (2008), « Wife and Woman » (2009) et « Ja Myung Go » (2009). De plus, il a fait partie de séries telles que « The Thorn Birds » (2011), « The Duo » (2011) et « Sin of a Family » (2011).

En janvier 2012, Kim So Hyun a rejoint la série « Moon Embracing the Sun », où il a joué Yoon Bo-kyung en tant que jeune homme, joué par l’actrice Kim Min-seo à l’âge adulte. En novembre de cette année-là, elle a rejoint le casting de la série « Missing You », où elle a joué Lee Soo-Yeon en tant que jeune homme.

Kim So Hyun joue Kim Jo-jo dans «Love Alarm» (Photo: Netflix)

En 2013, elle est apparue comme un personnage récurrent dans la série «Iris II: New Generation», où elle a endossé le rôle de Ji Soo-yeon en tant que jeune homme, joué par l’actrice Lee Da-hae à l’âge adulte. En septembre, elle a rejoint le casting de la série «The Suspicious Housekeeper» dans le rôle d’Eun Han-gyul, la fille aînée de la famille Eun.

Kim So Hyun Elle a également joué le jeune étudiant Jo Eun-bi, qui ressemble fortement à Choi Seung-hee, une femme assassinée il y a 15 ans, dans la série « Reset ». En avril 2015, elle a rejoint le casting principal de «Who Are You: School» en tant que jumeaux Lee Eun-bi et Go Eun-byul.

Dans «Page Turner» (2016), elle a joué Yoon Yoo-seul, un jeune prodige du piano qui perd la vue après avoir été dans un accident de voiture. De plus, il a fait partie de «Let’s Fight, Ghost» (2016), où il a donné vie à Kim Hyun-ji, une jeune femme qui après avoir eu un accident devient un esprit.

Kim So Hyun joue Dong Dong-joo dans «The Tale of Nokdu» (Photo: KBS2)

Cette même année, elle rejoint le casting récurrent de «Goblin», également connu sous le nom de «Guardian: The Lonely and Great God», dans lequel elle incarne la reine Kim Sun de Goryeo. Il est également apparu dans le film « The Last Princess », dans la série « The Emperor: Owner of the Mask », « While You Were Sleeping »

Le 29 janvier 2018, elle faisait partie de la distribution principale de «Radio Romance», où elle jouait l’écrivain Song Geu-rim. En août de l’année suivante, il a finalement acquis une renommée internationale avec «Alarme d’amour » dans Netflix.

Le 30 septembre 2019, Kim So Hyun a rejoint la distribution principale du drame populaire «The Tale of Nokdu», où il a joué Dong Dong-joo, une courtisane en formation qui cherche à venger la mort de ses parents et tombe amoureuse de Jeon Nok-du (Jang Dong-yoon).

Kim So Hyun est une actrice et présentatrice sud-coréenne (Photo: Instagram / Kim So Hyun)

FILMOGRAPHIE DE KIM SO HYUN

Séries TV

La rivière Moon Rising (2021)

Alarme d’amour (2019)

L’histoire de Nokdu (2019)

Romance radio (2018)

Pendant que tu dormais (2017)

L’empereur: propriétaire du masque (2017)

Gobelin (2016)

Combattons, fantôme (2016)

Tourneur de page (2016)

Professeur de cauchemar (2016)

Qui êtes-vous: École 2015 (2015)

La fille qui voit les odeurs (2015)

Spécial drame – «Nous pleurons tous différemment» (2014)

Réinitialiser (2014)

Triangle (2014)

La gouvernante suspecte (2013)

Je peux entendre ta voix (2013)

Le secret de la naissance (2013)

Iris II: nouvelle génération (2013)

Tu me manques (2012)

Ma garçon (2012)

Famille téméraire (2012)

Aimer à nouveau (2012)

Prince sur les toits (2012)

Lune embrassant le soleil (2012)

Padam Padam … Le son de ses battements de cœur (2011)

Le duo (2011)

Les oiseaux épineux (2011)

Roi de la pâtisserie, Kim Takgu (2010)

Naissance des riches (2010)

Ja Myung Go (2009)

Épouse et femme (2008)

Ville natale des légendes (2008)

Que Sera Sera (2007)

Une femme heureuse (2007)

Drama City – «Dix minutes, mineure» (2006)

Des films