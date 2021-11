Hawkeye : Un autre coup MCU ? – Première impression

Au fil des ans, les esprits créatifs de Marvel Studios tous leurs héros Avengers propre aventure en solo. Bien, presque tout le mondecar bien que oeil de faucon depuis la phase 1 du Univers cinématographique Marvel est là, il n’a pas encore été autorisé à faire ses preuves seul. Cela va bientôt changer, car sa propre série commence demain sur Disney Plus. nous avons été autorisés les deux premiers épisodes déjà voir et vous dire ci-dessous nos impressions.

(Pas) une saison de Noël paisible

Noël approche à grands pas et je veux ces vacances paisibles Clint Barton alias Hawkeye dans un cercle sa famille dépenser. Il a déjà hâte de préparer diverses spécialités avec ses enfants, d’emballer des cadeaux et au moins sa vie quotidienne de super-héros stressante. s’échapper brièvement pouvoir. La situation semble si calme qu’il peut prendre cette petite pause.

Cependant, ces plans ne menacent que quelques jours avant le réveillon de Noël Se faire larguer : les nouvelles rapportent ce qui semble être un événement à New York le ronin impliqué était. Au grand étonnement de Clint, après tout, c’est lui qui, sous ce pseudonyme, s’est rendu dans le monde souterrain de la ville après les événements de « Avengers : la guerre à l’infini » s’est bien mélangé. À contrecœur, notre héros part à la recherche d’indices.

Son enquête le mène finalement à une jeune femme nommée Kate Évêquece n’est pas un seul grand fan de Hawkeye mais emprunté l’ancien costume de Clint. Cependant, ils auraient dû mieux réfléchir à l’avance si ce serait une bonne idée, car ils ont maintenant des personnes dangereuses les ciblantqui ont encore un score à faire avec le vrai rônin. Le duo improbable s’en sortira-t-il ?

Hawkeye et Kate Bishop sont en difficulté © Marvel Studios / Disney

Tant de choses peuvent être révélées à ce stade sur l’histoire de la nouvelle série MCU, qui se sent terre à terre. Après les derniers spectacles fantastiques et de science-fiction visuellement époustouflants et parfois plus grands que nature à « Shang-Chi » ou « Les éternels » est-ce une approche fondée à nouveau agréablement rafraîchissant. De plus, le conte de Noël est aussi très humain et propose des sujets compréhensibles.

Drame humain

Par exemple, le héros des Avengers se souvient à plusieurs reprises d’expériences passées traumatisantes, telles que la perte de son meilleur ami. Natasha Romanoff ou la veuve noire. De plus, il n’est plus aussi capable physiquement qu’avant. Les vacances et la possibilité de se détendre en famille lui conviennent donc parfaitement. Un souhait que je suis sûr aussi beaucoup d’entre nous comprennent pouvez.

Clint Barton veut juste fêter Noël confortablement © Marvel Studios / Disney

Pendant ce temps, son compagnon apprend que sa mère en aura bientôt un étape sérieuse dans leur nouvelle relation veut accomplir ce qui cause diverses tensions familiales. Notamment parce que Kate est le nouveau petit ami de sa mère ne supporte pas du tout. En tant que téléspectateurs, nous pouvons également nous mettre à la place de ce drame, bien que la série donne à ce scénario un peu trop de temps à l’écran.

En général, la répartition du temps d’écran entre Clint et Kate tout sauf équilibré. Bien que le spectacle s’appelle « Hawkeye », le maître archer et sa famille seront de courte durée. Au lieu de cela, nous suivons principalement à son jeune fan. Bien que cela nous aide à bien connaître Kate, cela soulève également la question de savoir qui le vrai personnage principal la série MCU est.

Kate et Hawkeye avec Lucky © Marvel Studios / Disney

De plus, nous avons tellement de si loin plus grande force les deux premiers épisodes encore un peu trop peu à voir : La dynamique entre Clint et Kate. C’est parce qu’il a très bien réussi, ce qui est principalement dû à une excellente présentation Hailee Steinfeld qui s’amuse visiblement à donner vie au garçon manqué un peu trop zélé. La manière quelque peu maussade de Jeremy Renner dans leurs scènes partagées crée un joli contraste.

Un autre coup MCU?

Marvel Studios aussi avec « Hawkeye » un autre coup dans le carquois ? Pas encore, mais le potentiel est là. Kate Bishop est un nouveau personnage sympathique qui, en combinaison avec Clint Barton, est un héros réticent dans la lutte contre le crime organisé fonctionne extrêmement bien. Alors que la série a ses moments sérieux, elle ne néglige pas le plaisir. Cela est dû au fait que tout à Clint semble hésiter à se lancer dans cette aventure Le talent de Kateêtre toujours au mauvais endroit au mauvais moment.

Si les responsables réussissent, dans les quatre épisodes restants un meilleur équilibre Établir entre les différents scénarios et personnages pourrait nous donner une super nouvelle série Marvel attendez dont l’échelle est agréablement petite. Et peut-être qu’il a même ce qu’il faut pour faire partie de la tradition annuelle de Noël pour l’un ou l’autre, mais bien sûr, cela ne peut pas encore être évalué de manière concluante.

« Hawkeye » commence le 24 novembre 2021 exclusif à Disney Plus.