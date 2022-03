Pourquoi ne puis-je pas utiliser ma carte Xbox Game Pass ?

Service Xbox Game Pass C’est l’un des plus demandés par les joueurs du monde entier en raison des grands avantages qu’il offre et, surtout, de la possibilité de télécharger des centaines de jeux du vaste catalogue de jeux vidéo sur consoles. microsoft pour la modique somme de 229 € par mois.

D’autre part, Xbox nous offre également la possibilité d’acquérir son service via des cartes-cadeaux ou des codes cadeaux, qui peuvent être achetés dans des dépanneurs ou des pages dédiées à la vente de codes de service, étant un moyen simple et facile de rejoindre le service Game Pass .

Cependant, la terrible coïncidence peut arriver que juste au moment où nous acquérons notre code Xbox Game Pass, lorsque nous voulons l’utiliser, une erreur malheureuse apparaît. Pour cela, Microsoft propose les solutions suivantes qui peuvent nous aider à faire fonctionner notre code.

Tous les codes numériques Xbox comportent 25 caractères, contenant des chiffres et des lettres, situés dans cinq blocs de cinq caractères (xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx). Pour pouvoir l’utiliser, accédez à l’application Store sur les consoles Xbox One et Xbox Series X|S. Lorsque vous localisez l’icône, appuyez sur la touche bouton d’affichage sous votre contrôle pour ouvrir le menu latéral, où vous aurez la possibilité d’échanger.

Si vous souhaitez utiliser le code à partir d’un navigateur Web, vous pouvez accéder à la page restart.microsoft.com, où vous devrez vous connecter avec votre compte Xbox et saisir votre code.

Tout d’abord, si votre code fait une erreur, vous devez vérifier que vous avez correctement saisi les 25 chiffres. Si, malgré tous vos efforts, le code ne fonctionne pas, assurez-vous que le code que vous essayez d’utiliser est celui pris en charge par Xbox.

De plus, si le code faisait partie d’un cadeau, vous devez être connecté au compte Microsoft de la personne pour laquelle vous essayez d’utiliser le code. Si le code a été acheté sur un autre compte, par exemple en cadeau, vous devez vous assurer que le compte appartient à la personne qui a reçu le cadeau.

Une autre chose à garder à l’esprit est que les codes ne peuvent pas être échangés si votre compte Microsoft est suspendu ou a un solde impayé. Si tel est le cas, vous devez vous rendre dans la section Services et abonnement de votre compte et effacer le paiement de votre compte avant d’utiliser le code.

Certains codes numériques ne fonctionnent que dans certaines régions, de sorte que le code numérique doit être échangé dans la région dans laquelle il a été acheté. Par exemple, si vous vivez au Mexique, votre code doit avoir été acheté dans un magasin du pays ou sur une page qui autorise les codes spécialisés pour les régions.

Si certaines de ces spécifications ne fonctionnent pas, vous avez probablement un code invalide, vous devrez donc acheter un code valide pour accéder aux avantages du Xbox Game Pass.