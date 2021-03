Le cargo du canal de Suez se rapproche de l’échouement: c’est ainsi qu’ils parviennent à déplacer le géant de 400 mètres

Deux jours se sont écoulés depuis qu’un gigantesque cargo a obstrué le canal de Suez, paralysant la moitié du trafic maritime mondial. Sortir de là n’est pas une tâche facile Et tandis que des progrès sont réalisés, il reste encore du travail à faire.





Comme nous l’avons vu à l’époque, le cargo Ever Given est resté coincé dans le canal de Suez en essayant de traverser de la mer Rouge à la mer Méditerranée pour atteindre Rotterdam. Ce raccourci est utilisé par de nombreux cargos afin d’éviter de faire le tour de toute l’Afrique pour atteindre l’Europe. Maintenant, si un navire obstrue le canal et ne laisse passer personne, il n’y a pas d’autre choix que d’attendre. Et les conséquences sur l’économie mondiale sont remarquées.

🔎 Blocage du canal de Suez vu de l’espace 🛰

Pléiades haute résolution fabriquées par Airbus. image satellite prise ce matin, montrant un porte-conteneurs coincé dans le canal. pic.twitter.com/YOuz1NEXk8 – Airbus Space (@AirbusSpace) 25 mars 2021

Comment vous essayez de débloquer Ever Given

Les travaux ont commencé pratiquement dès que le navire s’est bloqué. Cependant, ce ne sera pas une tâche qui se terminera bientôt, selon CNBC. cela peut prendre plusieurs semaines pour que le navire se déplace à partir de là. Raison? L’ampoule de proue du navire est coincée sous terre dans le canal de Suez. Pour le sortir de là, vous devez enlever la terre et ainsi la libérer.

Un certain nombre de techniques sont utilisées pour essayer de redresser le bateau. Le premier d’entre eux et comme nous l’avons vu il y a deux jours, est utiliser des remorqueurs pour tirer et pousser le bateau pour le redresser. Jusqu’à présent, neuf remorqueurs ont été utilisés pour cette tâche. Cependant, avec une bête comme l’Ever Given, qui est l’un des plus grands cargos au monde, cela ne suffit pas.

La deuxième solution qui semble vraiment aider est une petite pelle. Petit par rapport au cargo. Cette pelle essaie de relâchez l’ampoule d’étrave pour décharger le bateau. De plus, le sable peut être aspiré du fond du bateau avec un bateau de dragage pour faire plus d’espace pour le navire. Dans l’image suivante, nous pouvons voir le travail effectué par la pelle:

Enfin, il faut garder à l’esprit que le navire est plein de conteneurs et que cela ne fait qu’augmenter son poids et le faire couler davantage. Je sais décharger une partie des conteneurs du navire il remontera en partie à la surface et cela facilitera son déblocage. Cependant, il y a des dangers associés à cela, car cela pourrait causer des dommages et même déséquilibrer le navire.

Au moment où le bateau reste bloqué et paralyse le trafic maritime. De nombreux cargos, conscients de la gravité du problème et du temps qu’il faudra pour le résoudre, préfèrent faire le tour de l’Afrique plutôt que d’attendre.

Via | CNBC

Images | Autorité du canal de Suez