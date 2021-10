Eternals ne mettra pas en vedette Black Knight, mais aura une réunion de Game of Thrones

Les fans de Marvel seront certainement à la fois déçus et excités par les récents propos de Éternels producteur Nate Moore, qui a révélé que le prochain opus du MCU ne mettrait pas en vedette Kit Harington dans le rôle de The Black Knight. Tandis que le Game of Thrones star jouera le rôle de l’alter ego Dane Whitman dans le film, il n’exercera pas le pouvoir de la lame d’ébène. Au moins pas encore.

« Vous ne verrez pas Ebony Blade dans ce film. Il ne sera pas nécessairement Black Knight, mais c’est quelque chose avec lequel nous pourrons jouer plus tard. »

Créé par l’écrivain Roy Thomas et l’artiste John Buscema, Dane Whitman est apparu pour la première fois dans les pages des bandes dessinées Marvel en 1967 et est le troisième personnage à porter le nom de Black Knight. Descendant du chevalier noir original, Whitman a hérité d’une épée mystique qui porte une terrible malédiction, puisant dans la psyché de son spectateur et les corrompant lentement.

Bien que cela décevra certainement ceux qui attendent avec impatience de voir le costume de Harington, ou peut-être de manière plus appropriée une armure, Moore fait allusion à un avenir radieux pour le personnage, ainsi qu’à une certaine réunion qui ravira à coup sûr le public, avec Éternels réunissant Harington avec son Game of Thrones co-star et frère à l’écran, Richard Madden.

« Je veux dire, je ne sais pas si nous serions de bons cinéastes si nous ne réunissions pas les frères Stark. »

En supposant que Moore dise la vérité et n’essaie pas de garder un moment triomphant et agréable sous son chapeau, cela signifie que le personnage de Kit Harington restera, de l’avis de tous, un homme ordinaire tout au long des événements de Éternels. Compte tenu de la quantité d’histoires, ainsi que des nouvelles informations et des nouveaux personnages que le film doit présenter, il est logique de laisser l’émergence de The Black Knight à plus tard, et c’est quelque chose que Moore attend avec impatience.

« Black Knight est un personnage intéressant en cela, c’est un gars normal qui est torturé dans une certaine mesure par sa lignée, mais c’est un gars normal. Et Kit, je pense qu’il a apporté une humanité à Jon Snow. J’étais aussi un fan de certains de son travail comique, comme le genre de documentaire sur le tennis HBO. Et ce que nous avons trouvé avec Kit, c’est qu’il a un timing comique incroyable et qu’il est très charmant d’une manière différente de Richard [Madden] est charmant, ce que nous pensions encore une fois précieux. Donc, mais il peut devenir sombre et je pense que pour quiconque connaît Black Knight, c’est une sorte de personnage tragique. Je pense qu’il y a de la place pour qu’il joue les deux côtés de ce personnage. »

Réalisé par Chloé Zhao, qui a écrit le scénario aux côtés de Patrick Burleigh, Ryan Firpo et Kaz Firpo, Eternals met en vedette un casting comprenant Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Harish Patel, Kit Harington, Salma Hayek et Angelina Jolie. Après le retour de la moitié de la population en Avengers : Fin de partie, les Éternels, une race extraterrestre immortelle, doit sortir de sa cachette après des milliers d’années pour protéger la Terre de leurs homologues maléfiques, les Deviants.

Éternels devrait sortir aux États-Unis le 5 novembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

Sujets : Éternels, Game of Thrones