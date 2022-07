Le réalisateur de Mortal Kombat, Simon McQuoid, devrait revenir pour une suite

Développement sur Combat mortel 2 s’accélère alors que Simon McQuoid, qui a réalisé l’original de 2021, est monté à bord de la suite. McQuoid a fait ses débuts en tant que réalisateur avec Combat mortel, et bien que le film n’ait pas été un grand succès auprès des critiques, son exécution et sa fidélité aux jeux ont été saluées.

Combat mortel a fait ses débuts simultanément dans les salles et sur HBO Max dans le cadre de la stratégie controversée de Warner Bros., mais a fini par surperformer. Combat mortel a rapporté 84 millions de dollars au box-office contre un budget de 55 millions de dollars et est devenu le titre Warner Bros. le plus regardé sur HBO Max, battant des géants comme Godzilla contre Kong, la Justice League de Zack Snyder, et Wonder Woman 1984.

New Line Cinema, qui détient les droits sur les jeux, n’a pas tardé à donner son feu vert à une suite, mais pour une raison quelconque, il a fallu plus d’un an pour trouver un réalisateur. McQuoid aurait développé un film de science-fiction original, Oméga, pour Sony en mai, mais il semble qu’il finira Combat mortel 2 première. Et le studio tenait également à le ramener, selon Deadline. Jérémy Slater (Moon Knight, L’Académie des Parapluies) a été sollicité pour écrire le scénario et a promis une suite plus grande, meilleure et plus sanglante, comme si la première était légère sur le gore.

Outre les effets visuels mis à jour, ce pour quoi le film de 1995 est souvent ridiculisé, et les séquences de combat à couper le souffle, 2021 Combat mortel était lourd sur le service des fans. Le film est resté fidèle aux jeux pour la plupart, même s’il présentait un personnage original, Cole Young (Lewis Tan) en tête. Slater comprend la raison derrière Mortel Kombat succès et est attentif à la fois aux plaintes et aux compliments des fans lors de l’écriture Combat mortel 2. Espérons que la suite dépasse l’original.

Combat mortel 2 Présentera Johnny Cage, le favori des fans

Johnny Cage, un favori des fans, était absent de Combat mortel. Le changement n’a pas été bien accueilli par beaucoup, mais les cinéastes ont promis que c’était pour le mieux, sinon le film aurait été surchargé. Cependant, la fin de Combat mortel a taquiné Johnny Cage, et le personnage a été confirmé pour apparaître dans la suite, bien qu’il n’y ait toujours pas de mot sur l’étendue de son implication. Slater a récemment discuté de Cage avec ComicBook.com, en disant :

« Johnny Cage est l’un de mes personnages préférés, et je pense qu’il y a définitivement une promesse avec la façon dont le premier film se termine en voyant Cole se dire : ‘D’accord, ma prochaine étape est d’aller recruter Johnny.’ Donc je pense que s’il n’était pas du tout inclus dans la suite, ce serait très étrange. On ne sait toujours pas à quel point il sera inclus, c’est l’une des choses sur lesquelles nous travaillons actuellement. Mais oui, j’adore Johnny et j’aimerais vraiment faire la version définitive, si possible, et vraiment prendre tout ce qui est amusant à propos de ce personnage et l’amener à l’action en direct. »

Espérons qu’ils ne tirent pas un X-Men: Première classe et comprennent Johnny Cage, une figure centrale de la Combat mortel franchise, juste pour une apparition.

Quant à savoir qui jouera la star de cinéma / artiste martial expert, les fans demandent à Ryan Reynolds d’assumer le rôle, mais admettons que cela ne se produise pas. Selon certaines rumeurs, Charlie Hunnam serait en pourparlers, mais c’était il y a un an. Le lutteur professionnel The Miz fait campagne pour le rôle depuis l’année dernière, et étant un vétéran de la WWE, il a certainement la personnalité et le charisme impétueux de Johnny Cage. Le Miz a également reçu l’approbation de Combat mortel co-créateur Ed Boon.





Si le réalisateur a été annoncé, on peut supposer que plus Combat mortel 2 des nouvelles, y compris les détails de la distribution et de l’intrigue, arriveront bientôt. Jusque-là, restez à l’écoute.