Regardez la séquence du titre d’ouverture de Chip ‘n Dale: Park Life avant la première de Disney +

Disney a publié l’art clé et la séquence de titre d’ouverture de Chip ‘n’ Dale: Park Life, ainsi que sa nouvelle date de première pour le streamer le 28 juillet. Un départ par rapport aux autres incarnations des personnages, comme celles vues dans Chip ‘n Dale : Sauvetage des Rangers, cette nouvelle série présente des versions non verbales des tamias titulaires. La séquence de titre d’ouverture donne un aperçu du style d’animation et de la marque d’humour de la série, et vous pouvez vous en faire une idée vous-même en regardant les images ci-dessous.

La ligne de connexion pour Chip ‘n Dale : la vie au parc se lit comme suit: « Composé de trois histoires de sept minutes, chaque épisode suit deux petits fauteurs de troubles, Chip et Dale, essayant de vivre la belle vie dans un grand parc de la ville tout en ayant des aventures gigantesques et vertigineuses. Le rêveur de dos Dale forme le parfait couple étrange : ils sont les meilleurs amis et ils se rendent dingues. Dans leur quête perpétuelle de glands, ces ultimes outsiders sont rejoints par Pluto, Butch et d’autres personnages emblématiques de Disney alors qu’ils affrontent des intimidateurs grands et petits . »

Disney promet également que Chip ‘n’ Dale: Park Life est « rempli de comédies humoristiques, d’aventures loufoques et de récits sincères ». La série est produite par Xilam Animation avec Marc du Pontavice en tant que producteur exécutif/producteur et Jean Cayrol en tant que réalisateur. Vincent Artaud est le compositeur de la série.

il y a d’autres Chip ‘n Dale contenu dans les travaux à la Maison de la souris. Un film hybride d’animation en direct et en CGI basé sur Chip ‘n Dale : Sauvetage des Rangers est également officiellement en développement. Akiva Schaffer réalise en utilisant un scénario de Dan Gregor et Doug Mand, avec Barry Schwartz concevant l’histoire. La distribution de voix comprend John Mulaney dans le rôle de Chip et Andy Samberg dans le rôle de Dale. Son histoire suivrait le regroupement de Chip and Dale pour sauver un ami du piratage vidéo des années après Rangers de sauvetage a fini.

Filmer sur le Chip ‘n Dale : Sauvetage des Rangers Le film a commencé en mars et le film ferait ses débuts exclusivement sur Disney + au printemps 2022. Le logo officiel du film a été révélé, tout comme la confirmation que Seth Rogen fera une apparition, mais aucune séquence n’a encore été publiée. Une image du clin de l’ensemble a déjà été partagée sur le compte Instagram de The Lonely Island, car Schaffer et Samberg font partie du trio comique avec Jorma Taccone.

L’original Rangers de sauvetage série diffusée de 1989 à 1990. Elle a suivi les copains tamia alors qu’ils faisaient équipe avec leurs amis Gadget Hackwrench, Monterey Jack et Zipper pour lancer leur propre agence de détective. La série a duré trois saisons, mais pendant des décennies, elle resterait un incontournable auprès des fans de Disney.

Chip ‘n’ Dale: Park Life sera présenté en première sur Disney + le mercredi 28 juillet, ce qui est un court délai par rapport à sa date annoncée précédemment du 23 juillet. Une série de 12 épisodes, chaque tranche débutera ensuite chaque semaine. En attendant, les fans peuvent regarder chaque épisode de leur série de dessins animés classiques Chip ‘n Dale : Sauvetage des Rangers sur le streamer. La nouvelle vidéo de l’art clé et de la séquence de titre d’ouverture nous vient de Disney + sur YouTube.

Sujets: Chip n Dale: Rescue Rangers, Disney Plus, Streaming