Tom Holland taquine « Trois générations qui se réunissent » dans Spider-Man: No Way Home

Spider-Man : Pas de chemin à la maison Star Tom Holland a décrit la prochaine aventure de Marvel comme « trois générations qui se réunissent », mais insiste sur le fait que les précédents Spider-Men Tobey Maguire et Andrew Garfield ne sont pas impliqués. Dans une récente interview, la rumeur des camées de Maguire et Garfield a été évoquée, Holland décidant soit de faire une blague concernant leurs apparitions… soit de se couvrir rapidement après un lapsus.

« Tout le monde met son pantalon de la même manière le matin », a déclaré Holland. « C’était intéressant que ces gars viennent parce qu’ils ont une certaine propriété sur Spider-Man à leur manière, et… » Après une brève pause, l’acteur a continué en disant: « Je parle d’Alfred et Jamie et de ceux Voir Alfred entrer, et devoir s’adapter et changer la façon dont les films sont faits, mais aussi changer de réalisateur, et aussi [the fact that] Je suis maintenant Spider-Man. C’était vraiment intéressant de voir ces acteurs s’adapter et changer ce qu’ils faisaient pour s’adapter à l’ère moderne. »

Alors que ses commentaires étaient accompagnés d’un clin d’œil clair et d’une allumeuse, l’acteur niant en outre que son Peter Parker rencontrerait les itérations précédentes à l’écran, Holland a (peut-être par inadvertance) fourni une confirmation supplémentaire que Jamie Foxx reprendra effectivement le rôle d’Electro, le méchant de L’incroyable Spider-Man 2.

Holland a poursuivi, affirmant à nouveau que Tobey Maguire et Andrew Garfield ne sont pas impliqués dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison. « Les gens ne me croient pas quand je dis ça [Maguire and Garfield] ne reviennent pas. Mais les gens vont devoir me croire à un moment donné. » Il rit. « Cela signifie beaucoup pour moi. La première fois que vous voyez Doc et le reste des personnages qui reviennent, c’est tellement excitant – et c’est un moment tellement important dans l’histoire du cinéma. C’est trois générations qui se réunissent. » Malgré ses affirmations, il est extrêmement difficile de croire Holland à propos du retour de Maguire et Garfield lorsqu’il décrit la suite de Marvel comme « trois générations qui se réunissent ». les méchants ?

Il est particulièrement difficile de croire Holland au mot à la suite d’une fuite apparente, qui semble débuter une image de Tom Holland s’unissant à la fois à Tobey Maguire et à Andrew Garfield, chacun portant ses fils Spider-Man respectifs. Avec la confirmation que des gens comme le docteur Octopus d’Alfred Molina, le gobelin vert de Willem Dafoe et l’électro de Jamie Foxx entreront tous dans le MCU et causeront toutes sortes de ravages, Holland aura certainement besoin de l’aide des autres Spider-Guys, qu’ils caractéristique ou non.

Spider-Man : Pas de chemin à la maison trouve Peter Parker demandant au docteur Strange de l’aider à faire de son identité en tant que Spider-Man un secret à la suite de sa révélation publique, ce qui déchaîne la folie du multivers. Les événements du film ont récemment été décrits par Holland comme « pas amusants », l’acteur ajoutant: « C’est sombre et c’est triste, et ça va vraiment être émouvant. » Spider-Man : Pas de chemin à la maison devrait sortir aux États-Unis le 17 décembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient de Games Radar.

