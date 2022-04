L’auteur de Killing Eve n’a pas aimé la fin de la série

Quatre saisons de tenues flamboyantes, d’assassinats brutaux et de tension sexuelle frémissante, avec Jodie Comer jouant l’un des rôles les plus impressionnants jamais vus et le développement complexe du personnage de Sandra Oh en tant qu’Eve Polastri – seulement pour que le drame de la BBC coule plutôt que de nager dans de nombreux téléspectateurs. les yeux.

Alors qu’un personnage est un psychopathe et un autre un agent du MI6 devenu voyou, tous deux ayant essayé et échoué à réformer leurs personnages – Villanelle avec une série d’épisodes déconcertants qui voit Comer jouer le rôle de Jésus – les téléspectateurs ne pouvaient s’empêcher de garder espoir pour une fin heureuse.

Jennings a depuis donné son avis sur le dernier épisode de la série très acclamée, notant que malgré le «frisson» d’avoir son travail adapté pour la télévision et de voir l’histoire «prise dans des directions inattendues» que la fin de «la série finale» a pris [him] décontenancé’.

La fin d’une série a-t-elle déjà été réécrite en raison de l’indignation de ses fans ? Les fans, Sandra et Jodie n’ont jamais mérité cette merde. Je n’ai aucune confiance qu’ils le réécriront car tout le monde passe à autre chose, mais s’il vous plaît RT et tag @KillingEve @sidgentlefilms nous avons besoin d’être entendus.

« Nous suivons leur idylle depuis trois ans et demi. Les regards chargés, les larmes, les blessures amoureusement fétichisées, la consommation sans cesse repoussée.

« [The end of season four was] une punition de Villanelle et Eve pour le chaos sanglant et érotique qu’ils ont causé.