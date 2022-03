John DiMaggio revient en tant que Bender pour la nouvelle saison de Futurama

La voix dans la langue d’origine de l’un des personnages les plus emblématiques de futurama vient de rentrer. John Di Maggio a rejoint le casting dans la renaissance de la série animée en tant que robot cintreuse emblématiquela série lancera une nouvelle saison avec de nouveaux épisodes pour la plateforme Hulu.

Lorsque le retour de Futurama a été annoncé pour la première fois, le rôle de DiMaggio dans la série n’avait pas encore été confirmé, mais il va maintenant retrouver ses co-stars d’origine. Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr et David Hermann.

« JE SUIS DE RETOUR BÉBÉ ! », a déclaré DiMaggio dans un communiqué. « Tellement reconnaissant pour l’amour et le soutien des fans et des collègues tout ce temps (surtout ma femme, Kate), et j’ai hâte de retourner travailler avec ma famille Futurama. #Bendergate est officiellement terminé, alors continuez ! » « .

La nouvelle saison de Hulu of Futurama a été annoncée le 9 févrieravec la comédie de science-fiction de Matt Groening revient avec 20 nouveaux épisodes, de la main du créateur lui-même et de son partenaire David X Cohen. Au moment de l’annonce, la plupart des acteurs originaux devaient revenir, même si DiMaggio était encore en train de finaliser son accord pour revenir en tant que voix du robot farceur, Bender.

L’absence de l’acteur a fait sensation chez les fans de la série, car ils considèrent Bender comme l’un des personnages phares de la série, dont ils ont fait la tendance hashtag. #JohnDiMaggioIsBender affirmant que le doubleur devait revenir pour cette nouvelle saison de Futurama.

La décision initiale de DiMaggio de ne pas retourner à Futurama était due à un différend sur son salaire. Dans une déclaration publiée par le doubleur lui-même, il a expliqué qu’il pensait non seulement qu’il méritait un salaire plus élevé pour son travail, mais également l’ensemble du casting de la série. Cependant, l’accord est officiellement conclu et DiMaggio reprendra son rôle de Bender pour la renaissance.

« Dès le moment où John DiMaggio a ajouté le siècle dernier, nous savions que nous avions notre maître », a déclaré Groening dans un communiqué. « Alors félicitations à tous pour Futurama. Nous sommes tous de retour, bébé ! »

L’histoire de Futurama a été marquée par plusieurs annulations, la première étant en 2003 avec Renard annulation du programme. Puis il a été repris par Comédie centrale en 2010, où il a été diffusé pendant deux saisons supplémentaires, et maintenant Hulu lancera une nouvelle saison sur sa plateforme dans le courant de 2023.