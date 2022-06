Victoria Beckham et Nicola Peltz s’entendent-ils ? À l’intérieur de leur querelle rumeur

Les fans sur les réseaux sociaux ont repéré des indices qui pourraient suggérer que les beaux-parents Victoria Beckham et Nicola Ann Peltz-Beckham ne sont pas en bons termes.

Peltz a récemment noué le nœud avec le fils de Victoria, Brooklyn Beckham, lors d’un somptueux mariage à Miami auquel ont assisté toute la famille Beckham.

Bien que l’événement ait semblé parfait sur les réseaux sociaux, des tensions dans les coulisses auraient surgi.

Victoria Beckham et Nicola Peltz s’entendent-ils ?

Bien que les beaux-parents semblaient auparavant proches, les fans ont remarqué une certaine distance entre la paire.

La théorie est née de l’activité des médias sociaux de Nicola et Victoria.

Victoria Beckham n’a pas reconnu le nom de mariée de Nicola et Brooklyn dans son message de mariage.

Peu de temps après le mariage entre Nicola et Brooklyn Peltz-Beckham, le premier-né de Victoria, elle a posté une photo du couple avec une légende qui disait : « Félicitations M. et Mme Beckham, bienvenue dans la famille.

Ce message est venu après que Nicola et Brooklyn aient déjà révélé qu’ils porteraient tous les deux le nom de famille Peltz-Beckham.

Le mari de Victoria, David Beckham, a également ignoré le nom de famille commun en faveur de « M. et Mme Beckham » lorsqu’il a félicité le couple sur Instagram.

Nicola Peltz a exclu Victoria Beckham de ses photos de mariage.

Nicola est non seulement allée à l’encontre de sa belle-mère en se référant à elle-même et à son mari sous le nom de Peltz-Beckham, mais elle a également exclu Victoria de toutes les photos qu’elle a publiées de la cérémonie.

Elle a également publié une autre série de photos la semaine dernière avec la légende « la famille est tout pour moi », mais a notamment laissé Victoria de côté.

Victoria Beckham et Nicola Peltz semblaient auparavant proches.

En avril dernier, Victoria Beckham posté une photo de Peltz avec une légende qui disait « On dirait que la future Mme Beckham est de nouveau dans ma garde-robe ! Mais tu es pardonné car j’adore ce bustier VB sur toi.

Le problème est aggravé par le fait que les deux étaient beaucoup plus positifs l’un envers l’autre en ligne.

La tendance récente sur les réseaux sociaux a amené certains à se demander qui était responsable de la détérioration de leur relation.

« Alors, qui pensons-nous que c’est? » Kalyiia, utilisateur de TikTok, a déclaré dans une vidéo publiée mercredi. « Est-ce la belle-fille folle ou est-ce la belle-mère toxique ? Savons-nous? »

Des sources affirment que des tensions sont apparues le jour du mariage de Brooklyn et Nicola.

Des sources proches de Victoria et Peltz ont apparemment confirmé une rupture entre eux. Selon les sources, une grande partie de la fracture vient de Brooklyn voulant former sa propre identité séparée de sa famille, et de la réticence de Victoria à le laisser partir.

« C’est une conversation qui dure depuis des années, depuis avant que Brooklyn ne rencontre Nicola, alors que ses parents ont essayé d’encourager et d’orienter sa carrière », a déclaré une source à Heat World.

Histoires liées de YourTango :

« Lui et Nicola viennent tous les deux de familles très influentes, et ils ont l’habitude qu’on leur dise ce qu’on attend d’eux. Brooklyn a le sentiment qu’il n’a jamais eu la chance d’être son propre homme et qu’il a toujours dû vivre dans l’ombre de ses parents. »

« Peu importe ce qu’il essaie de faire, il est toujours en retrait, mais maintenant il est déterminé que c’est son nouveau départ dans la vie et une chance d’échapper à son passé. »

Il y a aussi des rumeurs sur un incident impliquant Peltz et Victoria lors du mariage.

Une source anonyme a déclaré à DeuxMoi que Peltz avait quitté la salle après une performance de Marc Anthony, dans laquelle il a dédié une chanson à Victoria Beckham, et un discours maladroit qui a suivi.

La source ajoute que les seules personnes à avoir prononcé un discours pour Peltz étaient son styliste et son entraîneur par intérim, tandis que les Beckham ont largement gardé leurs distances.

« Il y avait une tension notable », a déclaré la source. « Les Beckham n’ont pas vraiment interagi avec Nicola ou sa famille. »

Jonathan Alfano est un écrivain qui se concentre sur les sujets d’actualité et de divertissement. Suivez-le sur Twitter pour suivre son contenu.