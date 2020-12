Gal Gadot et Chris Pine ont avoué qu’il y avait une chimie entre eux lors du tournage de Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984 a eu sa première mondiale tant attendue le 25 décembre dans les salles et sur HBO Max. Comme le premier film de 2017, en plus de l’action et de l’aventure, le film comprend l’histoire romantique entre Diana Prince et Steve Trevor. La chimie qui est vue à l’écran reflète très bien ce qui s’est passé à l’extérieur parce que tant Gal Gadot dans le rôle de Chris Pine a révélé la grande relation qui les unit. Qu’ont ils dit?

Les acteurs ont accordé une interview à Divertissement hebdomadaire près de Patty Jenkins et ils se sont souvenus du tournage du film qui les avait comme protagonistes. « Avec Chris, c’était super organique et c’était un va-et-vient si facile que ça ressemblait à une danse. Nous n’avions même pas l’impression de recréer quelque chose, nous avions l’impression de l’avoir créé sur place. »dit l’actrice.

Pendant ce temps, l’acteur de 40 ans a parlé des merveilles de sa partenaire et l’a décrite comme « joyeux, brillant, aimant, gentil et curieux ». Une bonne chimie entre eux a fourni un produit final attendu comme indiqué par Pine: « J’ai toujours été impressionné par le premier film et encore plus par le second. ».

De son côté, la réalisatrice a indiqué qu’avant de commencer à enregistrer la cassette 2017, les artistes ne se connaissaient pas car elle n’a jamais pu les assembler. « Je ne sais pas si quelqu’un s’attendait à ce qu’ils soient aussi géniaux. Je pense que c’est l’une des grandes romances à l’écran. », a exprimé le cinéaste sur le même support.

Je l’adore et en même temps ça me brise le cœur l’histoire de Diana Prince et Steve Trevor – Dany Pineda (@dannypineddah)

26 décembre 2020



Gadot a soutenu que l’histoire d’amour entre Diana et Steve est « classique » et « intemporel ». Elle a également rappelé que pendant le tournage, elle avait tendance à rire aux éclats et à être l’une des plus heureuses du plateau. « Nous rions beaucoup tout le temps et je suis la plus facile à faire rire. Elle m’appelle littéralement » Giggles Gadot « »ajoutée.

Enfin, l’actrice a souligné les incorporations de Kristen Wiig et Pedro Pascal pour Wonder Woman 1984: «Nous avons eu beaucoup de chance car s’il n’y a pas de chimie sur le plateau, ou s’il s’agit de personnes et non de projet, alors cela peut être très, très difficile. Mais ce n’était pas de nous-mêmes, nous étions tous là pour le bien de ce personnage et cette histoire, et nous avons donné tout ce que nous avions chaque jour « .