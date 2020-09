Ubisoft préparerait plusieurs jeux AAAA tels que Beyond Good et Evil 2

Le monde des jeux vidéo s’est développé au fil des ans, à la fois en termes de jeux et d’utilisateurs, ainsi que dans la qualité des titres. Les nouvelles possibilités offertes par le matériel permettent non seulement une qualité visuelle supérieure, mais un meilleur niveau de détail, des mondes plus larges ou des aventures complexes. Ubisoft est un exemple de la façon dont, bien qu’ils ne soient pas parfaits, ils essaient d’exploiter au maximum les consoles.

En fin de compte, les jeux qui profiteront le plus des capacités seront AAA, ceux qui ont plus de budget. Avec The Initiative, Microsoft a ouvert la voie à une nouvelle génération de jeux, du moins de nom, avec les AAAA. Sans savoir exactement ce qu’est un jeu de ce type, ou plutôt qu’il les différencie des AAA traditionnels, Ubisoft semble qu’il proposera également des développements qui ne seront pas de courte durée.

Quatre jeux AAAA d’Ubisoft

Comme on peut le voir sur linkedln, un réseau social où plus d’une fois nous avons appris les détails de certains projets, Ubisoft se préparerait 4 ensembles AAAA, étant deux d’entre eux connus et présentés, tandis que les deux autres sont encore un mystère. Tout cela a révélé Timur222 sur Twitter, avec les liens correspondants:

Ces quatre jeux devraient offrir quelque chose de plus que le traditionnel AAA. Beyond Good and Evil 2 et Skull and Bones ont été présentés ces dernières années, bien que les nombreux changements apportés par les deux jeux de pirates nous aient fait attendre plus d’informations pour résoudre les doutes.