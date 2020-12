« Halo Infinite » sera le Halo que vous méritez: 343 Industries

Le développeur de « Halo Infinite », 343 Industries, a publié une nouvelle déclaration assurant aux fans que le prochain jeu ça vaudra l’attente.

Le directeur de l’étude, Bonnie Ross a assuré aux fans que « Halo Infinite » sera « le jeu Halo que vous méritez ». dans une nouvelle mise à jour sur le blog Halo Waypoint, où il a également réitéré la fenêtre de lancement du jeu sur automne 2021.

« Je me rends compte que l’attente a été difficile, et je vous assure que l’équipe veut le match entre ses mains le plus tôt possible, mais ils veulent aussi offrir quelque chose de spécial … le jeu Halo que vous méritez », a déclaré Ross.

« Je ne peux pas exprimer ce que reconnaissant de faire partie de la communauté Halo et les encouragements qu’ils nous ont exprimés », a-t-il ajouté. « Nous avons soulevé et nous a fourni le carburant pour continuer. Comme vous l’avez vu dans le récent billet de blog, l’équipe fait d’énormes progrès et est TRÈS impatiente de vous en montrer plus. »

Dans une autre partie de la publication, L’équipe de 343 Industries Cela a également donné aux fans un aperçu de la franchise tout au long de l’année, comme les statistiques des joueurs et le lancement de la Master Chief Collection pour PC.