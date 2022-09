Un photographe a utilisé l’IA pour « ressusciter » Tupac, Heath Ledger et d’autres célébrités décédées jeunes

23 septembre 2022 11:20:12 IST

L’intelligence artificielle ou l’IA utilisée pour créer de l’art peut être un sujet assez controversé. Eh bien, récemment, nous avons pu voir comment l’IA, lorsqu’elle est mise en œuvre de la bonne manière, peut être magnifique.

Alper Yesiltas, avocat et photographe basé à Istanbul, en Turquie, a utilisé l’IA pour créer des portraits réalistes de certaines de nos célébrités préférées et emblématiques, et à quoi elles ressembleraient aujourd’hui si elles n’étaient pas mortes jeunes.

Yesiltas a publié un ensemble de 10 images dans le cadre de son projet intitulé « Comme si rien ne s’était passé ».

Postant sur un blog, Yesiltas a déclaré :

« Avec le développement de la technologie de l’IA, j’ai été excité pendant un moment, pensant que » tout ce qui est imaginable peut être montré dans la réalité « . Quand j’ai commencé à bricoler avec la technologie, j’ai vu ce que je pouvais faire et j’ai pensé à ce qui me rendrait le plus heureux. Je voulais revoir devant moi certaines des personnes qui me manquaient et c’est ainsi que ce projet a vu le jour.

Il ajouta:

« La partie la plus difficile du processus de création pour moi est de rendre l’image « réelle » pour moi. Le moment que j’aime le plus, c’est quand je pense que l’image devant moi semble très réaliste comme si elle avait été prise par un photographe. « J’utilise divers logiciels. Le temps qu’il me faut pour créer une image entièrement finie varie, mais je dirais qu’il faut un certain temps pour qu’une image me paraisse « réelle ».

Chacune des célébrités présentées dans le projet est décédée à un jeune âge – souvent dans des circonstances tragiques et parfois mystérieuses.

La princesse Diana a été tuée à Paris à l’âge de 36 ans après que la Mercedes-Benz qu’elle conduisait s’est écrasée alors qu’elle était poursuivie par des paparazzi aux premières heures du 31 août 1997.

Kurt Cobain a été retrouvé mort le 5 avril 1994 à son domicile de Seattle après s’être auto-infligé une balle dans la tête. Il avait 27 ans quand il est mort.

Jimi Hendrix est mort d’une overdose de drogue le 18 septembre 1970. Lui aussi, est décédé à l’âge de 27 ans.

Le chanteur des Beatles John Lennon a été abattu à New York le 8 décembre 1980 à l’âge de 40 ans.

Freddie Mercury est décédé d’une pneumonie bronchique résultant du sida le 24 novembre 1991 à son domicile de Londres à l’âge de 45 ans.

Michael Jackson, qui a commencé à modifier son apparence de manière significative au milieu des années 1980, est décédé d’une intoxication aiguë au propofol et aux benzodiazépines à son domicile de Los Angeles le 25 juin 2009 à l’âge de 50 ans.

Elvis Presley, qui souffrait de troubles cardiaques et de diabète, est décédé le 16 août 1977 à l’âge de 42 ans.

Tupak Shakur a été assassiné à l’âge de 25 ans, à Las Vegas, prétendument par un gang lors d’une fusillade en voiture, le 13 septembre 1996.

L’acteur Heath Ledger est décédé des suites d’une surdose accidentelle de drogue le 22 janvier 2008 à l’âge de 28 ans.

Bruce Lee est décédé le 20 juillet 1973, à l’âge de 32 ans, dans un incident plutôt anormal causé par la prise de mauvais médicaments pour une série de crises et de maux de tête. On suppose que ses médicaments ont été échangés ou qu’il a reçu le mauvais médicament.

Yesiltas veut prolonger le projet « Comme si rien n’arrivait », mais de manière très sélective, donc le processus est un peu lent pour moi. Il a également l’intention de continuer à utiliser le même bot d’IA qu’il a développé et de proposer des images pour des projets tels que « Life in 2050 » et « Alternate Museum ».

