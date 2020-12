L’astuce pour envoyer des photos sur WhatsApp avec la plus haute qualité

En ces mois de pandémies et de restrictions de mouvements, partagez photo souvenir sur WhatsApp cela peut être un moyen de se sentir plus proche de la famille et des amis, mais parfois la plateforme de messagerie est utilisée même dans le domaine professionnel ou semi-professionnel pour l’échange de matériel graphique. Dans les deux cas, il peut être utile de savoir contourner les systèmes de compression que la plate-forme s’applique normalement aux photos et aux images, en les réduisant en poids et en taille et par conséquent aussi en qualité: l’astuce est relativement simple et vous permet d’envoyer des photos et des images avec la même qualité avec laquelle elles ont été prises ou créées.

Lorsqu’il s’agit d’envoyer une image dans WhatsApp, le prétraité avec des algorithmes ce qui rend le fichier résultant plus léger en mémoire que l’original. De cette façon, les téléphones prennent moins de temps pour envoyer et recevoir le contenu, et surtout l’espace que ce dernier occupe sur les précieux serveurs de l’entreprise est moindre; le problème est qu’à la fin de la procédure les utilisateurs se retrouvent avec une copie qui n’est pas identique à l’original, mais pire. Tout cela se produit automatiquement chaque fois que du contenu est envoyé sur WhatsApp en utilisant le menu d’envoi d’images, qui peut être contourné.

Comment envoyer des photos de la plus haute qualité sur WhatsApp pour Android

Les smartphones Android offrent le moyen le plus simple et le plus immédiat de contourner le système de compression d’image de WhatsApp. Pour le trouver, il vous suffit de visiter le menu des pièces jointes dans l’application (celui marqué par le trombone à côté de la zone de saisie de texte) et de choisir l’entrée Document au lieu de l’entrée Galerie. De cette façon, l’application entreprendra d’envoyer une copie exacte du contenu, petit à petit, sans interférer avec les algorithmes de compression. Trouver la photo à envoyer sera cependant plus difficile: au lieu de la galerie du smartphone, WhatsApp ouvrira la photo normale sélecteur de fichiers android, dans lequel vous devrez vous orienter pour trouver l’image ou les images à envoyer.

Comment envoyer des photos de la plus haute qualité sur WhatsApp pour iPhone

Sur iPhone, l’astuce la plus efficace pour faire croire à WhatsApp que vous voulez envoyer autre chose qu’une photo est de passer de l’application iBooks. Les photos doivent d’abord être sélectionnées à partir du rouleau et exportées vers iBooks, où elles seront enregistrées en tant que documents PDF. À ce stade, vous pouvez revenir sur WhatsApp et suivre la même procédure de partage sur les smartphones Android: les photos converties apparaîtront dans le sélecteur de documents; le seul inconvénient est que le destinataire les recevra au format Pdf, moins pratique que l’omniprésent Jpg.

Comment envoyer des photos de la plus haute qualité sur WhatsApp Web

La procédure à suivre sur WhatsApp Web est la même que celle des téléphones Android, avec un avantage: ici le système de sélection de fichiers est le même que celui utilisé pour les photos, et c’est certainement plus familier par rapport à ce qui est rarement utilisé dans les smartphones Android. Pour envoyer les photos au format non compressé, trouvez-les simplement dans la mémoire de l’ordinateur et sélectionnez-les pour l’envoi.