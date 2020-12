Écoutez l’extrait de l’histoire de Loba dans «Apex Legends»

Les fans de « Apex Legends » ont reçu plus d’informations sur l’histoire de Loba Andrade dans un nouveau clip audio. Cela se produit des mois après son ajout à la liste du jeu.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Super Smash Bros. Ultimate » offre un nouveau pack d’objets

Le nouveau clip révèle plus sur son inimitié avec un autre Legend of Apex, appelé Revenant. Il est révélé que Loba avait trouvé le code source de Revenant et avec lui, il avait le chance de le tuer et mettre fin à leur misère.

Cependant, elle a décidé prolonger leur souffrance envoyer le code, où il deviendra introuvable. Les deux se heurtent plus tard, mais Loba parvient à prendre de l’avance.

Loba Andrade, présenté au Apex Legends saison 5, a rejoint les Apex Games se venger de Revenant, qui a tragiquement tué ses parents alors qu’il n’avait que huit ans. La révélation de Loba a également montré qu’elle avait été recrutée par Robotique Hammond, qui lui avait promis le code source de son Revenant en échange de Ash, une prochaine légende Apex.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Pedro Pascal révèle quand il a appris le vrai nom de Baby Yoda

Loba a découvert que Revenant J’espérais désespérément qu’elle trouver son code source et le détruire, le tuant pour toujours et mettant fin à sa vie autrement immortelle.

Dans d’autres nouvelles de « Apex Legends », les personnages les plus populaires du jeu ont été révélés à la fin du mois dernier, Spectre a été classé comme le personnage le plus choisi par les joueurs.