Rich in Love 2 : Où le film Netflix a-t-il été tourné ?

Netflix

Netflix a gonflé son catalogue avec l’arrivée de Ricos de Amor 2, la suite du film de 2020. Ensuite, nous vous dirons quels ont été les lieux utilisés pour son tournage.



©NetflixRich of Love 2 est arrivé chez Netflix et est un nouveau succès.

Riche en amour 2 créé le 2 juin sur le service de streaming Netflix comme l’une des premières sorties en vedette au sixième mois de l’année. Il s’agit de la suite du film de 2020, réalisé par Bruno Garotti, qui a également écrit le scénario avec Sylvio Gonçalves et Maíra Oliveira. Ici, nous vous donnerons plus de détails sur sa production, comme les lieux où il a été filmé.

Dans ce nouveau long métrage, Paula et Teto traverseront des situations difficiles et devront apprendre à gérer l’incertitude et les hauts et les bas. Paula veut réaliser ses rêves et reprend son travail de médecin bénévole, ce qui l’amène à accepter une autre mission dans une communauté indigène d’Amazonie.

Quant à Teto, il essaie de convaincre ses associés que c’est une bonne idée d’installer sa coopérative de tomates dans une ville du coin, mais pour éviter la faillite de l’entreprise et reconquérir Paula, il doit mettre de côté ses mauvaises habitudes de enfant riche et tenir tête à un fermier puissant.

+Où a été tourné Rich of Love 2 ?

La suite Riche en amour 2 il a été entièrement tourné au Brésil, mais principalement à Rio de Janeiro et dans la municipalité de Presidente Figueiredo, dans l’État d’Amazonas. Le tournage a eu lieu en août 2022, avec l’aide logistique de la mairie locale par l’intermédiaire du secrétariat municipal du tourisme, de l’entrepreneuriat et du commerce, ainsi que de la garde municipale, de la défense civile et de l’association des guides touristiques.

Les stars du cinéma Fernanda Paes Leme, Jaffar Bambirra, Lellê, Adanilo, Kay Sara, Aline Dias, Roney Villela et Ernani Moraes. D’autre part, il présentait les chansons d’Alok, qui a collaboré avec des musiciens indigènes et participe au thème principal, de Jão

