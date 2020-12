Comment Birds of Prey a transformé le sandwich aux œufs de Harley Quinn en l’une des plus grandes étoiles de 2020

Années 2020 Oiseaux de proie était un petit film étrange, parfois brutal et grossier, parfois twee et kitsch. L’un des moments les plus aléatoires du film a été celui où le personnage principal de Margot Robbie, Harley Quinn, essaie et échoue à manger son sandwich. Le tout est présenté au ralenti, avec une musique orchestrale lugubre, comme une tragédie épique. Dans une interview avec EW, l’écrivain du film Christina Hodson a expliqué ce qui a inspiré l’idée du mythique «sandwich parfait».

« Quand je vivais à New York et que j’étais fauché, je me réveillais la gueule de bois de temps en temps – bien sûr, pas trop souvent [laughs]. Vous vous réveillez la gueule de bois, et la seule chose au monde qui fera que tout va bien à nouveau est un sandwich bodega. Et ce sentiment de, il ne vous reste plus beaucoup d’argent, c’est probablement, comme avec Harley, vos trois derniers dollars ou autre chose, et cela ressemble à la chose la plus mémorable et la plus importante au monde entier, et c’est votre vraie passion . C’était dans le [script] esquisser très tôt, au départ comme une sorte de détail. Et alors [laughs] au fur et à mesure que nous avons commencé à travailler sur le script, il est devenu si clair que, bien sûr, c’est la chose la plus importante pour Harley en ce moment. C’est le tout et la fin! «