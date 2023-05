L’armure barbare dans Zelda Tears of the Kingdom: comment trouver l’ensemble barbare complet

Il y a beaucoup de pièces d’armure dans l’action-aventure La légende de Zelda : les larmes du royaumemais il y a rarement un ensemble désespérément recherché par autant de ces armure barbare. Après tout, vous ne pouvez pas acheter ces vêtements n’importe où, vous devez les trouver lors de vos visites d’exploration. Où exactement, nous expliquons dans celui-ci Guide.

Fort comme un ours grâce à l’armure barbare : c’est ainsi que vous trouverez l’ensemble barbare complet

Comme tous les ensembles de Zelda Tears of the Kingdom, l’armure barbare se compose d’un total trois partiesque dans différents Grottes à Hyrule étaient cachés. Dans ce guide, nous vous indiquons les localités de la vêtements barbaresle pantalon barbare et le masque barbare et bien sûr comment mettre la main sur ces pièces.

Armure barbare : C’est ainsi que vous trouvez le plastron de vêtements barbares

Le plastron de cet ensemble fait partie de La chérie de Ramda et peut être trouvé assez tôt dans Zelda Tears of the Kingdom. Vous obtiendrez également un premier indice sur l’endroit où il a été trouvé grâce à une femme Hylan qui se trouve sur le chemin près du poste de guet et qui vous parlera du roi du crime.

Elle vous marque trois endroits sur la carte, où la légende court Des morceaux du trésor de Ramda étaient cachés. L’un d’eux, cette partie de l’ensemble barbare, sera à l’est d’Inner Hyrule inscrit, au pied de la colline de Gongol. Trouvez l’emplacement approprié et recherchez une entrée de grotte.

À ce stade se trouve l’entrée de la grotte que vous recherchez. ©Nintendo Le sanctuaire est caché derrière un groupe de pierres lumineuses. ©Nintendo

Courez près de la rivière jusqu’à la position marquée et vous la verrez déjà Batbiteur, quittant la grotte, vous montrant exactement où aller. Dans le Grotte de la colline de Gongol il existe de nombreux gisements de glowstone, un mayoià partir duquel vous pouvez lutter contre un autre sceau, et un Iwarok brillant.

Vous combattez les Iwarok comme n’importe quel autre représentant de ce type d’ennemi. Mettez-vous derrière lui, montez et le pierre au dos travaillez-le avec une arme bien adaptée à l’exploitation minière. Un coup direct du point faible avec une flèche puissante met également brièvement le colosse à genoux.

Avez-vous pris soin du cairn marchant, vous devez l’accumulation de Glowstone dans le nord/nord-est détruire. La façon la plus simple de le faire est avec un fleur de tonnerre. Derrière elle, une salle troglodyte se libère, dans laquelle le coffre avec le Pièce de poitrine vêtements barbares situé. Prenez la bonne partie, puis continuez avec la partie suivante de l’ensemble.

Description : Vêtement d’une tribu guerrière qui aurait vécu autrefois à Phirone. Les ornements augmentent le courage et la puissance d’attaque du porteur.

: Vêtement d’une tribu guerrière qui aurait vécu autrefois à Phirone. Les ornements augmentent le courage et la puissance d’attaque du porteur. armure : 3

: 3 prime : puissance d’attaque

: puissance d’attaque localité: Grotte à Gongol Hill

Barbarian Armor : Comment trouver le casque Barbarian Mask

La prochaine pièce d’armure barbare est loin dans l’est d’Hyruleà savoir entre l’ouest et l’est de Necluda. Au sud du plateau de Vambluth respectivement à l’ouest du plateau d’Halbluth vous pouvez glisser jusqu’au sol et trouver l’accès au mystérieux cercle de pierres juste à côté Grotte de Plateau Halfluth.

Dans la grotte, vous devez frapper les grossièrement taillés figures de pierre égard. Son ligne de mire indique où se trouve le trésor que vous recherchez et donc la deuxième partie de l’ensemble barbare. Une fois dans la grotte, ça va tout droit À droite. Dans le labyrinthe de grottes suivant, vous marchez maintenant toujours dans le couloir dans lequel regardent les statues.

À ce stade, vous trouverez l’entrée de la deuxième grotte. ©Nintendo La direction des statues vous indique le bon chemin. ©Nintendo

Dans la grande salle troglodytique aux statues disposées tout autour, vous suivez le regard des trois statues qui ne forment qu’une mur de pierre qui s’effondre regarder. Combattez-en un là-bas marteau de roche ou similaire, puis suit le passage dans une salle troglodyte pleine de Bobine et une Bossbok bleu. Tuez ces ennemis.

Frayez-vous un chemin à travers eux maintenant rochers dans le sol et vous découvrez un autre passage, qui à son tour devient un Salle pleine de statues fils. Voici trois grappes de statues, devant lesquelles vous saut au plafond peut courir. Les plates-formes avec une et cinq statues mènent à une mayoi dans une salle troglodyte juste au-dessus de l’endroit où vous avez vaincu les adversaires.

Vous savez donc quoi faire si vous voulez trouver la prochaine pièce d’armure barbare. se lever la plate-forme devant les trois statues et utilise le saut au plafond pour atterrir directement sur le petit temple, où il suffit d’ouvrir le coffre pour obtenir le masque barbare obtenir. Il ne manque plus qu’une seule pièce de l’ensemble barbare.

Description : Couvre-chef traditionnel d’une tribu guerrière qui aurait autrefois vécu à Phirone. Les symboles gravés augmentent le courage et la puissance d’attaque du porteur.

: Couvre-chef traditionnel d’une tribu guerrière qui aurait autrefois vécu à Phirone. Les symboles gravés augmentent le courage et la puissance d’attaque du porteur. armure : 3

: 3 effet : puissance d’attaque

: puissance d’attaque localité: Grotte du plateau Halfluth

Armure barbare : C’est ainsi que vous attrapez le pantalon barbare de protection des jambes

La dernière pièce d’armure barbare est plus loin au sud-est la carte du monde, à savoir au pied de la montagne Magoni. Là, à la lisière sud de la Forêts d’Expail y a un étang et juste à côté de cet étang vous trouverez l’accès à Grotte de la montagne Magoni. Horrorblins, Looted Slime et d’autres monstres vous attendent à l’intérieur, alors soyez prêt.

Au point marqué, vous trouverez l’accès à la troisième et dernière grotte. ©Nintendo Le temple se dresse au sommet et peut être facilement repéré à angle droit. ©Nintendo

Dès que les monstres de la grotte vous en donnent l’occasion, vous devez saut au plafond courir vers le Transition rocheuse dans la zone supérieure atteindre. Là, sur le côté ouest, vous pourrez découvrir une salle troglodyte dans laquelle se trouve le petit temple. À portée de main, il vous suffit de glisser avec le parachute ascensionnel sur.

Maintenant, tout ce que vous avez à faire est d’obtenir la glace qui enferme le coffre fondre au feu et vous pouvez saisir le contenu : le pantalon barbare. Alors maintenant tu l’as enfin l’armure barbare complète et peut augmenter considérablement votre puissance d’attaque, ce qui peut accélérer considérablement certains combats.

Description : Jambières d’une tribu guerrière qui s’est autrefois installée à Phirone. Il est décoré de symboles qui augmentent le courage et la puissance d’attaque.

: Jambières d’une tribu guerrière qui s’est autrefois installée à Phirone. Il est décoré de symboles qui augmentent le courage et la puissance d’attaque. armure : 3

: 3 effet : puissance d’attaque

: puissance d’attaque localité: Grotte du Mont Magoni