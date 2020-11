Alyson Hannigan a partagé que Buffy aurait dû se retrouver avec un ami, et ce n’est pas Angel ou Spike dans «  Buffy the Vampire Slayer  »

Il n’y a vraiment pas de débat sur l’expédition comme celui-ci Buffy contre les vampires fait ressortir les fans. Buffy Summers a eu deux histoires d’amour très passionnées avec Angel et Spike. Les deux étaient des vampires, évidemment, mais les deux relations étaient des mondes séparés. À ce jour, c’est l’une des conversations les plus animées que vous puissiez avoir avec un Buffy ventilateur. Il y a de bons points des deux côtés. Et quand le spectacle s’est terminé en 2003, Buffy n’était pas avec non plus.

Mais Alyson Hannigan, qui jouait Willow Rosenberg, vient de lancer une idée dans le ring qui pourrait faire sourire n’importe quel fan.

Stacey Abrams a récemment commenté qui était le bon gars pour Buffy

Le casting de «Buffy contre les vampires» de la 20th Century Fox pose pour un portrait 10 octobre 2000

Même si cela fait plus de 17 ans depuis Buffy le vampire contre la tueuse a pris fin à l’antenne, les fans en parlent toujours. Angel avait une âme quand il a rencontré Buffy dans la saison 1, et ils ont eu une relation pleine de tension au fil des ans. Puis Spike est arrivé et était un mauvais garçon sans âme depuis le début. Lui et Buffy se détestaient au début, jusqu’à ce qu’ils ne le fassent pas. Et puis il a aussi une âme, pour elle.

L’un des fans les plus en vue de la série, qui en a déjà parlé, est Stacey Abrams. Abrams a fait l’actualité beaucoup plus récemment en raison de sa contribution à l’augmentation du taux de participation électorale en Géorgie pour l’élection présidentielle de 2020, rendant l’état bleu. Cela est venu après avoir créé l’organisation Fair Fight Action et travaillé avec de nombreux autres militants pour réaliser cet exploit. Elle a siégé à la Chambre des représentants de Géorgie de 2007 à 2017.

Elle est ne pas nouveau dans le Buffy fandom, apparaissant sur le podcast Slayerfest ’98 dans le passé. Et lorsqu’un utilisateur de Twitter a souligné qu’elle faisait partie de la Team Spike, elle a clarifié sa position sur la vie amoureuse de Buffy le 9 novembre.

«Pour être honnête, Angel était le bon petit ami pour que Buffy entre au pouvoir. Spike était la bonne personne avec qui être devenue le pouvoir. » Abrams écrit de manière experte.

Pour être honnête, Angel était le bon petit ami pour que Buffy entre au pouvoir. Spike était la bonne personne avec qui être devenue le pouvoir. – Stacey Abrams (@staceyabrams) 9 novembre 2020

Alyson Hannigan a tweeté que Buffy et Willow auraient dû être une chose, et cela n’aurait pas nui à leur amitié

Ce commentaire était certainement un moment de baiser du chef pour de nombreux fans. Et Hannigan, qui a joué Willow Rosenberg dans la série, a accepté.

«Je voterai oui!» elle a tweeté.

Willow était cette fille timide et ringarde de la saison 1 qui a pris son envol beaucoup chemins à travers sept saisons. Non seulement elle devient une sorcière extrêmement puissante – qui se tourne vers le côté obscur à un moment donné – mais elle sort aussi et a une belle relation avec Tara. L’un des premiers couples lesbiens à l’écran à la télévision avec un impact majeur.

C’est pourquoi c’est un peu grave que Hannigan suivi avec ce tweet quelques heures plus tard.

«En fait, Buffy aurait dû sortir avec Willow», écrit-elle. Elle a précisé plus tard que ce serait après Tara malheureusement mort.

Bombe! Pas Angel, pas Spike, pas Willow et Kennedy (bien que beaucoup de gens ne seraient pas pro-Kennedy de toute façon), mais Willow et Buffy.

En fait, Buffy aurait dû sortir avec Willow. – Alyson Hannigan (@alydenisof) 12 novembre 2020

Un autre utilisateur a souligné que cela aurait ruiné leur amitié si Buffy et Willow avaient tenté de sortir avec hypothèse, et Hannigan l’a balayée.

«C’est ce que m’a dit @AnthonySHead quand @AlexisDenisof et moi pensions sortir ensemble il y a 20 ans! #stillfriends », a-t-elle écrit. Anthony Stewart Head jouait Giles, Buffy’s Watcher, et il faisait référence à Alexis Denisof. Denisof est apparu sur Buffy contre les vampires et ange en tant que nouveau Watcher, Wesley Wyndam-Pryce. Denisof et Hannigan sont mariés depuis 2003.

Willow avait une relation importante avec Tara

Bien qu’il y ait définitivement plus de tension sexuelle entre Buffy et Faith qu’il n’y en a jamais eu entre Buffy et Willow, c’est un moment amusant pour les fans. De plus, qui sait ce qui aurait pu se passer une décennie plus tard?

Mais tout comme Buffy avait ses deux intérêts amoureux principaux, Willow aussi. Willow était dans une relation vraiment mignonne et aimante avec Oz. Il a fini par être un loup-garou et a dû quitter Sunnydale après que son instinct de loup lui ait rendu la vie trop difficile pour qu’il soit avec elle. Willow a ensuite rencontré Tara à l’université, et les deux ont commencé une relation lente mais intense l’un avec l’autre.

La WB n’aurait pas autorisé les baisers entre les deux femmes, même si Buffy avait eu des relations sexuelles assez évidentes avec des hommes dans la série. Il y a une scène dans la saison 5 où Willow et Tara sont au lit ensemble, qui est considérée comme la première scène du genre pour les couples de même sexe à la télévision, selon le New York Times.

Lors du tournage de la couverture du 20e anniversaire de Entertainment Weekly en 2017, Hannigan a réfléchi à ce que la relation de Willow et Tara signifiait pour eux de représenter deux femmes amoureuses.

C’est juste une chose tellement profonde pour les gens qui vivaient la même chose ou qui étaient simplement terrifiés par ce qu’ils allaient devoir traverser et de voir quelqu’un qu’ils surveillaient depuis tant d’années pour ne pas se sentir si seuls , c’est comme si c’était un cadeau de pouvoir en faire partie.

Amber Benson, qui a joué Tara, a également expliqué comment ils avaient reçu des lettres de fans qui étaient dans le placard ou qui se rapportaient à l’histoire de Willow et Tara.

«Je pense qu’il y avait beaucoup de jeunes qui se sentaient très isolés et voir deux personnages dans une émission de télévision être acceptés par un groupe de pairs a changé la donne», a déclaré Benson. «Ils aimaient déjà Willow, mais le fait de voir que Willow est devenu, encore plus, quelqu’un à qui ils pouvaient s’identifier leur a permis d’être ce qu’ils étaient.

